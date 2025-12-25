Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos

A ginasta brasileira Isabelle Marciniak morreu, nesta quarta-feira (24), aos 18 anos, vítima de câncer. A paranaense, natural de Araucária, foi destaque no Clube Agir com títulos estaduais e nacionais, incluindo uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de 2021.

Entre seus últimos feitos no esporte, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023. A informação do falecimento foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica.

“Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação”, escreveu a entidade em comunicado nas redes sociais.

Isabelle lutava contra um linfoma de Hodgkin , tipo de câncer que se origina no sistema linfático, uma parte do sistema imunológico, de defesa do organismo.