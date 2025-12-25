Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Maior campeã paralímpica, Carol Santiago aprova testes para 2028

Nadadora reduziu programa de provas individuais e brilhou em Mundial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/12/2025 às 13h22

A pandemia da covid-19, que adiou a Paralimpíada de Tóquio, no Japão, para 2021, comprometeu o calendário da natação paralímpica, levando atletas a emendarem quatro anos de competições importantes. Além dos Jogos de Paris (França) em 2024, foram três Campeonatos Mundiais: 2022 na Ilha da Madeira (Portugal), 2023 em Manchester (Inglaterra) e 2025 em Singapura.

A próxima temporada não prevê grandes eventos. As etapas da World Series, como é conhecido o circuito mundial anual da modalidade, e os Jogos Parasul-Americanos, nas cidades colombianas de Valledupar e Agustín Codazzi, serão os principais desafios de 2026. O que não quer dizer que será um ano mais leve no planejamento da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos). Quem garante é Maria Carolina Santiago, principal nome da natação paralímpica feminina do país, em entrevista à Agência Brasil .

“Na nossa preparação, [2026] será bem importante para fazermos a base do que queremos construir de velocidade e resistência para os Jogos. Testando bastante coisa, estando o mais próximo que pudermos controlar para não sairmos do que já sabemos que funciona. Então, com certeza, vamos aproveitar as competições para testarmos o programa”, disse a nadadora pernambucana, de 40 anos.

Carol nasceu com uma alteração na retina chamada Síndrome de Morning Glory, o que a coloca na classe S12, para atletas com baixa visão, intermediária entre as três voltadas a deficientes visuais. Ela migrou da natação convencional em 2018 e rapidamente se tornou um dos maiores nomes da modalidade adaptada. São dez medalhas, seis de ouro, em somente duas Paralimpíadas (Tóquio e Paris), que fizeram da pernambucana a maior campeã paralímpica do país e a segunda mulher com mais pódios nos Jogos, três a menos que a velocista Ádria dos Santos.

Em Paris, Carol foi ouro nos 50 e 100 metros (m) livre e nos 100 m costas e ainda conquistou duas pratas (100 m peito e revezamento 4x100 m livre). No planejamento para o ciclo de Los Angeles, a nadadora e seu treinador, Leonardo Tomazello, optaram por reduzir o programa de provas individuais de seis para três, priorizando aquelas em que esteve no topo do pódio na capital francesa.

A estratégia, ao menos em 2025, deu certo. No Mundial de Singapura, a pernambucana repetiu os ouros de Paris, com direito a tricampeonato dos 100 m costas e tetra nos 100 m livre, e ainda conseguiu um quarto topo de pódio, no revezamento 4x100 m medley, e uma prata no revezamento 4x100 m livre. Não à toa, foi eleita a atleta feminina do ano no Prêmio Brasil Paralímpico pela quarta vez, a segunda consecutiva, isolando-se como maior ganhadora do troféu entre as mulheres.

“Posso dizer que foi o ano mais difícil desde que entrei no movimento paralímpico, mas conseguimos transformar as dificuldades em desafios, enfrentar, vencer e performar, como performamos no Mundial”, comemorou Carol.

“O primeiro ano [após os Jogos] é sempre importante. Era um ano de Mundial, em que você pode avaliar exatamente o ponto em que está na preparação. O Mundial é o que temos mais próximo de uma Paralimpíada. Então, avalio [o desempenho] como um pontapé inicial bem dado”, finalizou a multicampeã.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos

Natural de Araucária (PR), atleta foi vítima de câncer
Esportes Há 5 horas

Marta e Gabi Zanotti estão na final do prêmio Rainha da América

Brasileiras têm paraguaia Claudia Martínez como rival em disputa
Esportes Há 8 horas

Astro paralímpico, Gabrielzinho enaltece treinador: “Mente pensante”

Nadador destaca importância de Fábio Antunes em conquistas da carreira
Esportes Há 24 horas

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo

Timão supera Palmeiras e Vasco vira top-10 com vice da Copa do Brasil
Esportes Há 1 dia

CBG convoca seleção brasileira de GR para o ano de 2026

Atletas são chamadas para provas de conjunto e individuais

Tenente Portela, RS
23°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 22°
24° Sensação
3.89 km/h Vento
90% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Política Há 36 minutos

Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF
Esportes Há 2 horas

Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos
Geral Há 3 horas

Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro
Geral Há 3 horas

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada
Justiça Há 4 horas

Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação no caso Banco Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,533,98 +0,19%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias