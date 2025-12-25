Marta e Gabi Zanotti estão na final do prêmio Rainha da América

A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, e a atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, são finalistas da edição deste ano do prêmio Rainha da América, concedida pelo jornal El Pais , do Uruguai, à melhor jogadora em atividade no continente americano. Elas têm como concorrente a atacante paraguaia Cláudia Martínez, que atua no Olímpia, de seu país-natal.

A eleição é feita com votos de jornalistas de todo o continente. O resultado será divulgado pelo jornal no próximo dia 31 de dezembro.

O troféu feminino foi criado em 2021 em complemento ao já tradicional prêmio Rei da América, que desde 1985 condecora o melhor atleta masculino da temporada no futebol do continente. Em 2025, não há brasileiros indicados, mas o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, é um dos candidatos, ao lado dos atacantes Adrián Martínez, do Racing, da Argentina, e Lionel Messi, do Inter Miami, dos Estados Unidos - ambos argentinos.

Atual detentora do prêmio feminino, Gabi Zanotti foi o grande nome do Corinthians em 2025. A meia de 40 anos terminou o ano como artilheira das Brabas, com 19 gols, seis deles na Libertadores, onde comandou a sexta conquista alvinegra no torneio, o que garantiu a equipe na inédita Copa das Campeãs, organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Londres, na Inglaterra, em janeiro. Ela também foi protagonista do sétimo título brasileiro do Timão, transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Marta brilhou pela seleção brasileira na conquista da Copa América deste ano, no Equador. A craque, de 39 anos, fez dois gols na final diante da Colômbia e foi eleita a craque da competição, transmitida ao vivo pela TV Brasil. Em 2025, a camisa 10 também foi indicada à Bola de Ouro, da revista France Football, que avalia o período referente à temporada europeia (agosto a julho), ao contrário do Rainha da América, que leva em conta o ano. Ou seja, o título pelo Orlando Pride na NWSL, liga norte-americana da modalidade, em 2024, foi considerado somente para a premiação francesa.

Aos 17 anos, Cláudia Martínez foi a revelação do continente em 2025. Destaque do Paraguai na conquista do Campeonato Sul-Americano sub-17 e no Mundial da categoria (três gols em quatro jogos) , ela não se intimidou com a responsabilidade de comandar o ataque da seleção adulta de seu país na Copa América e foi artilheira da competição, ao lado da centroavante brasileira Amanda Gutierrez, com seis gols. A jovem atacante também foi campeã da Supercopa paraguaia pelo Olímpia.

Nas quatro edições anteriores do Rainha da América, o Brasil esteve no topo em três delas . Em 2021, a lateral Tamires, do Corinthians, foi premiada. Em 2023, a atacante Priscila, hoje no América, do México, e à época no Internacional, levou a melhor. No ano passado, deu Gabi Zanotti. A colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid, da Espanha, quebrou a hegemonia brasileira em 2022. Na ocasião, a atacante defendia o Deportivo Cali, de seu país.