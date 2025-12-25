Enxurrada provoca danos em estrada do interior de Nova Candelária

A forte chuva que atingiu a região no final da tarde da véspera de Natal, nesta terça-feira (24), causou transtornos em municípios do Noroeste do Estado.

Em Linha Araçá, no interior de Nova Candelária, foram registrados cerca de 60 milímetros de chuva em apenas 15 minutos, um volume considerado extremamente elevado para o curto intervalo de tempo. No município de Crissiumal, o acumulado chegou a 25 milímetros.

Segundo informações do seguidor parceiro Jairo Reis, a enxurrada provocou danos em um pontilhão e na tubulação localizada entre as comunidades de Linha Doze e Linha Araçá, o que resultou na interrupção do trânsito no local.

A previsão indica que a chuva deve continuar na região nos próximos dias, o que exige atenção redobrada de moradores e motoristas que utilizam estradas do interior.