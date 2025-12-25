Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sobe para 19 o número de municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Defesa Civil aponta que regiões Norte e Noroeste concentram a maioria das cidades afetadas por alagamentos e danos à infraestrutura

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Gaúcha ZH
25/12/2025 às 10h32
Sobe para 19 o número de municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul
(Foto: Divulgação Prefeitura de Frederico Westphalen)

O número de municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 19, conforme novo balanço divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã desta quarta-feira (24). O levantamento incluiu o município de Constantina entre as localidades atingidas pelas intempéries registradas desde a última segunda-feira (22).

Situada na região Norte do Estado, Constantina registrou alagamentos em ruas, estradas e pontilhões, além de danos à infraestrutura viária, como colapso de bueiros e destruição de trechos de estradas. No município, 20 residências e uma escola municipal foram alagadas.

A situação mais grave foi registrada em Santa Rosa, no Noroeste gaúcho, onde 14 pessoas precisaram ser acolhidas em abrigo e uma família buscou refúgio na casa de conhecidos. Também houve registro de danos materiais nos municípios de Farroupilha, Soledade, Frederico Westphalen e Porto Lucena.

De acordo com a Defesa Civil, a região Norte foi a mais impactada pelas chuvas. Dos 19 municípios com registro de danos, dez estão localizados nessa região. Na sequência aparece o Noroeste, com oito cidades afetadas.

Municípios com registro de danos

Norte:
Campos Borges, Constantina, Erval Seco, Frederico Westphalen, Gaurama, Lajeado do Bugre, Rondinha, Sananduva, Seberi e Soledade.

Noroeste:
Cândido Godói, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Roque Gonzales, Santa Rosa, Santo Cristo, Senador Salgado Filho e Tuparendi.

Serra:
Farroupilha.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a acompanhar os alertas e adotar medidas de segurança em caso de novos episódios de chuva intensa.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Guia Crissiumal)
Chuvas Fortes Há 50 minutos

Enxurrada provoca danos em estrada do interior de Nova Candelária

Volume intenso de chuva em curto período danificou pontilhão e tubulação, interrompendo o trânsito em trecho rural

 (Foto: Imagem gerada por IA)
ICMS 2026 Há 2 horas

Região da Amzop registra variações no índice do ICMS para 2026

Levantamento da Receita Estadual aponta municípios com crescimento e queda no Índice de Participação, que define o rateio do imposto no próximo ano

 (Foto: Câmara de Vereadores de Três Passos)
Marco histórico Há 1 dia

Câmara de Três Passos inaugura novo Plenário

Espaço moderno e acessível simboliza avanço institucional e reforça o compromisso com a transparência e a participação da comunidade.

 (Foto: Reprodução Redes sociais/Prefeitura de Frederico Westphalen)
Tempo Há 2 dias

Temporal causa estragos em Frederico Westphalen, Santa Rosa, Santo Cristo e outras cidades

Chuva forte em curto espaço de tempo provocou alagamentos e demais transtornos nesta segunda-feira (22)

 Vereador Luiz Flávio Rangel ressaltou que visa estimular que os moradores, ao reformar ou construir calçadas, já atendam as principais normas de acessibilidade (Foto: Diones Roberto Becker)
Estudo técnico Há 3 dias

Vereador sugere desconto ou isenção de IPTU para proprietários de calçadas com acessibilidade em Coronel Bicaco

Proposição foi aprovada na sessão ordinária de segunda-feira (15/12)

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 22°
26° Sensação
1.32 km/h Vento
90% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Nota Oficial Há 31 minutos

Viralização de postagem natalina e postagem fake levam prefeitura de Crissiumal e emitir nota
Chuvas Fortes Há 38 minutos

Enxurrada provoca danos em estrada do interior de Nova Candelária
Fantasia Há 46 minutos

A descoberta sobre o Papai Noel e os efeitos emocionais na infância
FGTS Liberado Há 55 minutos

Governo autoriza saque antecipado do FGTS para trabalhadores demitidos
Acidente Grave Há 59 minutos

Acidente grave deixa mulher e quatro crianças feridas na BR-468 em Três Passos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 511,732,53 -0,16%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias