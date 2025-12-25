Sobe para 19 o número de municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul

O número de municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 19, conforme novo balanço divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã desta quarta-feira (24). O levantamento incluiu o município de Constantina entre as localidades atingidas pelas intempéries registradas desde a última segunda-feira (22).

Situada na região Norte do Estado, Constantina registrou alagamentos em ruas, estradas e pontilhões, além de danos à infraestrutura viária, como colapso de bueiros e destruição de trechos de estradas. No município, 20 residências e uma escola municipal foram alagadas.

A situação mais grave foi registrada em Santa Rosa, no Noroeste gaúcho, onde 14 pessoas precisaram ser acolhidas em abrigo e uma família buscou refúgio na casa de conhecidos. Também houve registro de danos materiais nos municípios de Farroupilha, Soledade, Frederico Westphalen e Porto Lucena.

De acordo com a Defesa Civil, a região Norte foi a mais impactada pelas chuvas. Dos 19 municípios com registro de danos, dez estão localizados nessa região. Na sequência aparece o Noroeste, com oito cidades afetadas.

Municípios com registro de danos

Norte:

Campos Borges, Constantina, Erval Seco, Frederico Westphalen, Gaurama, Lajeado do Bugre, Rondinha, Sananduva, Seberi e Soledade.

Noroeste:

Cândido Godói, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Roque Gonzales, Santa Rosa, Santo Cristo, Senador Salgado Filho e Tuparendi.

Serra:

Farroupilha.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a acompanhar os alertas e adotar medidas de segurança em caso de novos episódios de chuva intensa.