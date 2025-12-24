Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo

Pelo sexto ano consecutivo, o Flamengo encerrou a temporada na liderança do Ranking Nacional dos Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A lista foi divulgada pela entidade nesta quarta-feira (24) .

O Rubro-Negro assumiu a liderança em 2021, ultrapassando o Palmeiras, que vinha de três temporadas na ponta (a primeira em 2018, empatado com o Cruzeiro). A Raposa também ocupou o primeiro lugar em 2015. Grêmio (2014 e 2017), Corinthians (2016) e Fluminense (2013, ano de estreia do ranking) foram os outros que encabeçaram a lista.

O RNC leva em conta os resultados em competições nacionais (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) dos últimos cinco anos. A pontuação varia conforme a posição ou a fase atingida em cada torneio. O desempenho na temporada vigente tem peso cinco, o da anterior é multiplicado por quatro e assim por diante até o último ano da contagem, que é 2021, no caso do atual ranking .

O Flamengo encabeça a lista com 16.314 pontos. Apesar da conquista do Brasileirão, o time carioca perdeu 682 pontos em relação a 2024. No ano passado, o Rubro-Negro venceu a Copa do Brasil - torneio no qual foi eliminado nas oitavas de final nesta temporada - e ficou em terceiro na Série A.

Campeão da Copa do Brasil deste ano, o Corinthians saltou da quarta para a segunda colocação, com 14.930 pontos, ultrapassando o rival Palmeiras (13.860 pontos, 676 a menos que em 2024). O São Paulo, vice-líder na temporada passada, caiu para quinto lugar (13.556). O Atlético-MG (13.696) ganhou uma posição e aparece em quarto, completando o G5 do ranking.

A relação dos dez primeiros teve duas mudanças, com entradas de Bahia (subiu de 11º para nono, com 12.632 pontos) e Vasco (15º para décimo, com 11.330 pontos) e saídas de Fortaleza (caiu de nono para 13º, com 10.382 pontos) e Grêmio (décimo para 12º, com 10.636 pontos). O Gigante da Colina cresceu na lista graças ao vice da Copa do Brasil.

Entre os clubes da Série A, a maior subida foi do Mirassol, quarto colocado logo no primeiro ano do clube no Brasileirão. O Leão do interior paulista ganhou nove posições, passando da 37ª para a 28ª colocação (5.537 pontos). O Cruzeiro também se destacou, ascendendo oito lugares, do 19º ao 11º (11.010).

No Ranking Nacional de Federações (RNF), também divulgado nesta quarta pela CBF, o estado de São Paulo lidera com 93.528 pontos, seguida pelo Rio de Janeiro, com 61.308 pontos, mantendo as posições de 2024. Em terceiro, Minas Gerais (41.451 pontos) tomou o lugar do Rio Grande do Sul (39.283), que caiu para quarto. O G5 ainda tem o Paraná, com 31.792 pontos.

O ranking de clubes é referência para ocupação de vagas na Série D e na Copa do Nordeste e fases de entrada na Copa do Brasil. Já o RNF define o número de classificados, por federação, a competições nacionais e regionais.