Quarta, 24 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo

Timão supera Palmeiras e Vasco vira top-10 com vice da Copa do Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/12/2025 às 18h29

Pelo sexto ano consecutivo, o Flamengo encerrou a temporada na liderança do Ranking Nacional dos Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A lista foi divulgada pela entidade nesta quarta-feira (24) .

O Rubro-Negro assumiu a liderança em 2021, ultrapassando o Palmeiras, que vinha de três temporadas na ponta (a primeira em 2018, empatado com o Cruzeiro). A Raposa também ocupou o primeiro lugar em 2015. Grêmio (2014 e 2017), Corinthians (2016) e Fluminense (2013, ano de estreia do ranking) foram os outros que encabeçaram a lista.

O RNC leva em conta os resultados em competições nacionais (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) dos últimos cinco anos. A pontuação varia conforme a posição ou a fase atingida em cada torneio. O desempenho na temporada vigente tem peso cinco, o da anterior é multiplicado por quatro e assim por diante até o último ano da contagem, que é 2021, no caso do atual ranking .

O Flamengo encabeça a lista com 16.314 pontos. Apesar da conquista do Brasileirão, o time carioca perdeu 682 pontos em relação a 2024. No ano passado, o Rubro-Negro venceu a Copa do Brasil - torneio no qual foi eliminado nas oitavas de final nesta temporada - e ficou em terceiro na Série A.

Campeão da Copa do Brasil deste ano, o Corinthians saltou da quarta para a segunda colocação, com 14.930 pontos, ultrapassando o rival Palmeiras (13.860 pontos, 676 a menos que em 2024). O São Paulo, vice-líder na temporada passada, caiu para quinto lugar (13.556). O Atlético-MG (13.696) ganhou uma posição e aparece em quarto, completando o G5 do ranking.

A relação dos dez primeiros teve duas mudanças, com entradas de Bahia (subiu de 11º para nono, com 12.632 pontos) e Vasco (15º para décimo, com 11.330 pontos) e saídas de Fortaleza (caiu de nono para 13º, com 10.382 pontos) e Grêmio (décimo para 12º, com 10.636 pontos). O Gigante da Colina cresceu na lista graças ao vice da Copa do Brasil.

Entre os clubes da Série A, a maior subida foi do Mirassol, quarto colocado logo no primeiro ano do clube no Brasileirão. O Leão do interior paulista ganhou nove posições, passando da 37ª para a 28ª colocação (5.537 pontos). O Cruzeiro também se destacou, ascendendo oito lugares, do 19º ao 11º (11.010).

No Ranking Nacional de Federações (RNF), também divulgado nesta quarta pela CBF, o estado de São Paulo lidera com 93.528 pontos, seguida pelo Rio de Janeiro, com 61.308 pontos, mantendo as posições de 2024. Em terceiro, Minas Gerais (41.451 pontos) tomou o lugar do Rio Grande do Sul (39.283), que caiu para quarto. O G5 ainda tem o Paraná, com 31.792 pontos.

O ranking de clubes é referência para ocupação de vagas na Série D e na Copa do Nordeste e fases de entrada na Copa do Brasil. Já o RNF define o número de classificados, por federação, a competições nacionais e regionais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

CBG convoca seleção brasileira de GR para o ano de 2026

Atletas são chamadas para provas de conjunto e individuais
Esportes Há 19 horas

Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América

Uruguaio concorre com Lionel Messi e Adrián Martínez
Esportes Há 2 dias

Governo cria Secretaria Extraordinária para Copa do Mundo de 2027

Estrutura coordenará encaminhamentos do Mundial Feminino
Esportes Há 4 dias

CBF confirma datas de amistosos da seleção contra França e Croácia

Brasil enfrenta franceses no dia 26 de março de 2026 em Boston
Esportes Há 4 dias

Último campeão do futebol brasileiro sai na antevéspera de Ano Novo

Campeonato Tocantinense será retomado neste sábado com nova semifinal

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
24° Sensação
0.64 km/h Vento
96% Umidade
100% (8.95mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quinta
23° 20°
Sexta
27° 19°
Sábado
32° 19°
Domingo
30° 19°
Segunda
29° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 28 minutos

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Estradas Há 28 minutos

Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373
Esportes Há 28 minutos

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho
Internacional Há 1 hora

Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 -0,06%
Euro
R$ 6,52 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,901,41 -0,02%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias