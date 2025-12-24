Câmara de Três Passos inaugura novo Plenário

Na noite de segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Três Passos realizou a Sessão Solene referente à inauguração do espaço do novo Plenário, marcando um momento histórico e de grande significado para o Poder Legislativo e para toda a comunidade.

A inauguração do novo Plenário representa uma importante conquista coletiva, resultado do empenho de diferentes gestões, vereadores, servidores e de todos que contribuíram para tornar esse projeto realidade. Trata-se de um espaço moderno, amplo e acessível, pensado para melhor acolher a população e fortalecer a participação cidadã.

Mais do que uma nova estrutura física, o novo Plenário simboliza o compromisso da Câmara Municipal com a transparência, o diálogo e o aprimoramento do trabalho legislativo, consolidando-se como um espaço aberto à comunidade, onde decisões importantes para o desenvolvimento do município continuarão sendo debatidas e construídas de forma democrática.

Foi, sem dúvida, um momento especial de celebração, orgulho e reconhecimento, que reforça o papel da Câmara como a Casa do Povo e reafirma que essa conquista pertence a todos os três-passenses.

