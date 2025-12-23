Temporal causa estragos em Frederico Westphalen, Santa Rosa, Santo Cristo e outras cidades

Uma forte chuva atingiu Frederico Westphalen no fim da tarde desta segunda-feira (22), trazendo transtornos para moradores e motoristas. Segundo a prefeitura, em apenas meia hora, o município registrou 35 milímetros de precipitação, volume suficiente para provocar danos em diversos pontos da cidade. A força da água comprometeu trechos da infraestrutura urbana, com relatos de asfalto cedendo em algumas vias. Alguns veículos ficaram parcialmente submersos.

Por volta das 16h, equipes das secretarias de Obras, Agricultura, Planejamento e Coordenação, Administração, além da Defesa Civil, iniciaram ações emergenciais para minimizar os impactos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de “perigo potencial” para tempestade, válido até a manhã de terça-feira (23) para todo o estado. A previsão inclui chuva de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

De acordo com a Defesa Civil do RS, outros municípios reportaram danos nesta segunda-feira:

– Tuparendi: informou 5 residências afetadas;

– Santo Cristo: informou 5 residências afetadas;

– Senador Salgado Filho: alagamentos pontuais em vias rurais, em estradas vicinais, dificultando o tráfego em alguns trechos;

– Frederico Westphalen: informou alagamento de residências, estabelecimentos comerciais e deixando veículos estacionados em vias públicas parcialmente submersos;

Chuvas no Noroeste

Em Santa Rosa, segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos sete casas foram atingidas por alagamentos no bairro Planalto, próximo ao Rio Pessegueiro, que corta a cidade. Dez pessoas foram retiradas do local e encaminhadas ao ginásio João Batista Moroni. Outros moradores da região foram orientados a deixar suas residências de forma preventiva, devido à elevação do nível do rio.

Em Santo Cristo, a prefeitura informou que a chuva intensa, em curto período de tempo, causou alagamentos e danos em diferentes pontos da cidade. Os bairros Centro e Klering estão entre os mais afetados. O riacho Monjolo, que cruza a área central, teve elevação rápida do nível, provocando alagamentos em ruas. Muros tombaram e algumas casas foram afetadas por volta das 11h. Em diversos trechos, as sarjetas não deram vazão ao grande volume de água.

No interior de Santo Cristo, em Lajeado Vieira, árvores caíram sobre uma ponte. Já na Linha Guarapa, uma ponte foi danificada pela força da chuva. Equipes da prefeitura atuam nos reparos. Segundo o município, o volume de chuva ultrapassou 150 milímetros entre domingo (21) e a manhã desta segunda-feira.









