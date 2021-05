Estado repassa R$ 42,5 milhões para custeio de programas municipais de saúde

O repasse mensal para os municípios no valor de R$ 42,5 milhões para custeio de programas na área da saúde foi realizado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (21/5). Com esse pagamento, o Executivo, por meio da Secretaria da Saúde, mantém o compromisso da gestão em manter os repasses em dia.

O recurso é destinado ao custeio de programas municipais que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS), como Estratégia Saúde da Família (ESF), Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica (Pies) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre outros.



Acompanhe o pagamento aos municípios nosite da SES.