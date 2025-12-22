Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vereador sugere desconto ou isenção de IPTU para proprietários de calçadas com acessibilidade em Coronel Bicaco

Proposição foi aprovada na sessão ordinária de segunda-feira (15/12)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
22/12/2025 às 18h14
Vereador sugere desconto ou isenção de IPTU para proprietários de calçadas com acessibilidade em Coronel Bicaco
Vereador Luiz Flávio Rangel ressaltou que visa estimular que os moradores, ao reformar ou construir calçadas, já atendam as principais normas de acessibilidade (Foto: Diones Roberto Becker)

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, de forma unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (15/12), a Proposição nº 052/2025 – que solicita ao Poder Executivo a elaboração de estudo técnico sobre a possibilidade de conceder desconto ou isenção de IPTU para os munícipes que possuem calçadas com acessibilidades.

Autor da proposta, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) ressaltou que o objetivo é estimular que os moradores, ao reformar ou construir calçadas, já atendam as principais normas de acessibilidade.

Além disso, o progressista disse que o estudo técnico poderá nortear ações para reduzir as dificuldades das pessoas com problemas de locomoção.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Claudiomiro Albuquerque disse que cada bicaquense contratado pela Mais Frango paga mensalmente R$ 215,00 pelo transporte (Foto: Diones Roberto Becker)
Proposição Há 11 horas

Coronel Bicaco: Edil propõe pagamento integral do transporte para trabalhadores da Mais Frango

Proposição foi aprovada na sessão ordinária de segunda-feira (15/12)

 (Foto: Divulgação)
Amuceleiro Há 17 horas

Nova diretoria da Amuceleiro é oficialmente eleita para 2026

Assembleia geral define liderança da Amuceleiro para 2026, com prefeitos de Bom Progresso, Crissiumal e Vista Gaúcha à frente

 (Foto: Divulgação)
Qualidade de Vida Há 18 horas

Vista Gaúcha lidera ranking de melhor Lugar para se viver

Estudo nacional da Gazeta do Povo coloca o município como o melhor lugar para se viver na Região Celeiro, com base em indicadores técnicos e dados oficiais

 (Foto: Reprodução)
Qualidade Urbana Há 1 dia

Barra Funda está entre as 10 melhores cidades para morar no Brasil

Ranking revela municípios pequenos, seguros e com bons índices de educação e infraestrutura

 Foto: Divulgação
Três Passos Há 5 dias

Prefeitura de Três Passos institui turno contínuo de seis horas para servidores municipais

A iniciativa tem como objetivo adequar as rotinas administrativas e às demandas institucionais do encerramento do exercício, garantindo maior eficiência administrativa

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
20° Sensação
1 km/h Vento
99% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal
Economia Há 5 horas

Voos no Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Geral Há 5 horas

Eve, da Embraer, faz primeiro voo do protótipo de "carro voador"
Justiça Há 7 horas

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Justiça Há 8 horas

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 -0,19%
Euro
R$ 6,58 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,611,05 -1,05%
Ibovespa
158,141,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias