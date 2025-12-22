Coronel Bicaco: Edil propõe pagamento integral do transporte para trabalhadores da Mais Frango

Vereador Claudiomiro Albuquerque disse que cada bicaquense contratado pela Mais Frango paga mensalmente R$ 215,00 pelo transporte (Foto: Diones Roberto Becker)

Através de proposição, o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) sugeriu que o Poder Executivo inclua na Lei Orçamentária Anual de 2026, ação específica destinando recursos financeiros ao custeio integral da despesa relativa ao transporte dos trabalhadores residentes em Coronel Bicaco e que se deslocam diariamente até o frigorífico Mais Frango, em Miraguaí.

Atualmente, conforme o emedebista, cada bicaquense contratado pela empresa precisa desembolsar mensalmente R$ 215,00 para o pagamento do transporte coletivo.

Claudiomiro Albuquerque afirmou que o número de trabalhadores de Coronel Bicaco na Mais Frango já chegou a 56, no entanto, alguns optaram por trabalhar em outros frigoríficos da região que fornecem transporte diário gratuito.

Posta em votação, a Proposição nº 050/2025 foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (15/12).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.