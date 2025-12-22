Segunda, 22 de Dezembro de 2025
21°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nova diretoria da Amuceleiro é oficialmente eleita para 2026

Assembleia geral define liderança da Amuceleiro para 2026, com prefeitos de Bom Progresso, Crissiumal e Vista Gaúcha à frente

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Amuceleiro
22/12/2025 às 11h57 Atualizada em 22/12/2025 às 12h00
Nova diretoria da Amuceleiro é oficialmente eleita para 2026
(Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) realizou na última sexta-feira (19), em Três Passos, sua Assembleia Geral de encerramento do ano, em parceria com a Rota do Yucumã. O encontro marcou um momento de integração entre os municípios, além de permitir a avaliação das ações de 2025 e a projeção de metas para 2026.

Durante a assembleia, foram apresentados os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano e realizada a prestação de contas da gestão que se encerra. Em seguida, ocorreu a eleição da nova diretoria para o exercício de 2026.

Foi eleito presidente o prefeito de Bom Progresso, Norimar Leopoldo Schossler. O 1º vice-presidente será o prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, e o 2º vice-presidente, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli.

O Conselho Fiscal da associação será composto pelos prefeitos Rosemar Antônio Sala (Tenente Portela), Luiz Carlos Sandri (Humaitá) e Arleu Valadar Machado (Coronel Bicaco). Como suplentes, foram eleitos Valcier Balestrin (Barra do Guarita), Malberk Dullius (Redentora) e Elton Pilger (Tiradentes do Sul).

A nova diretoria assumirá oficialmente no dia 1º de janeiro de 2026, com mandato de um ano, dando início a um novo ciclo de gestão e projetos para a região.






Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Qualidade de Vida Há 4 horas

Vista Gaúcha lidera ranking de melhor Lugar para se viver

Estudo nacional da Gazeta do Povo coloca o município como o melhor lugar para se viver na Região Celeiro, com base em indicadores técnicos e dados oficiais

 (Foto: Reprodução)
Qualidade Urbana Há 22 horas

Barra Funda está entre as 10 melhores cidades para morar no Brasil

Ranking revela municípios pequenos, seguros e com bons índices de educação e infraestrutura

 Foto: Divulgação
Três Passos Há 4 dias

Prefeitura de Três Passos institui turno contínuo de seis horas para servidores municipais

A iniciativa tem como objetivo adequar as rotinas administrativas e às demandas institucionais do encerramento do exercício, garantindo maior eficiência administrativa

 Foto: Divulgação
Ponte Internacional Há 4 dias

Ordem de serviço deve autorizar início da ponte internacional em Porto Xavier

A ponte é aguardada há décadas pela comunidade local e pela região, sendo considerada fundamental para o desenvolvimento econômico

 Foto: Divulgação
Consulta Popular Há 5 dias

Bom Progresso e Esperança do Sul recebem recursos para o meio rural

Os recursos são destinados ao fortalecimento da agricultura familiar e da infraestrutura rural. As assinaturas ocorreram nos dias 15 e 16, em Porto Alegre, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 21° Máx. 30°
24° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (1.98mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Terça
30° 20°
Quarta
27° 20°
Quinta
23° 20°
Sexta
31° 19°
Sábado
33° 20°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 5 minutos

Campanha em aeroportos combate violência contra mulher
Economia Há 5 minutos

Petrobras recebe autorização para operar nova plataforma no pré-sal
Economia Há 27 minutos

Ponte entre Tocantins e Maranhão que desabou há um ano é reinaugurada
Geral Há 27 minutos

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI
Justiça Há 27 minutos

PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,59 +0,81%
Euro
R$ 6,58 +1,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,695,22 +1,61%
Ibovespa
158,090,13 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6908 (20/12/25)
01
10
42
58
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3568 (20/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
11
13
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias