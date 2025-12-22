Nova diretoria da Amuceleiro é oficialmente eleita para 2026

A Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) realizou na última sexta-feira (19), em Três Passos, sua Assembleia Geral de encerramento do ano, em parceria com a Rota do Yucumã. O encontro marcou um momento de integração entre os municípios, além de permitir a avaliação das ações de 2025 e a projeção de metas para 2026.

Durante a assembleia, foram apresentados os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano e realizada a prestação de contas da gestão que se encerra. Em seguida, ocorreu a eleição da nova diretoria para o exercício de 2026.

Foi eleito presidente o prefeito de Bom Progresso, Norimar Leopoldo Schossler. O 1º vice-presidente será o prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, e o 2º vice-presidente, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli.

O Conselho Fiscal da associação será composto pelos prefeitos Rosemar Antônio Sala (Tenente Portela), Luiz Carlos Sandri (Humaitá) e Arleu Valadar Machado (Coronel Bicaco). Como suplentes, foram eleitos Valcier Balestrin (Barra do Guarita), Malberk Dullius (Redentora) e Elton Pilger (Tiradentes do Sul).

A nova diretoria assumirá oficialmente no dia 1º de janeiro de 2026, com mandato de um ano, dando início a um novo ciclo de gestão e projetos para a região.