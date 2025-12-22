Retrospectiva 2025: Câmara aprovou proibição de uso de animais em testes de cosméticos

Em 2025, a Câmara dos Deputados aprovou projeto que amplia os direitos dos animais. O texto faz parte do conjunto de matérias analisadas ao longo do ano pelo Plenário.

Já convertido na Lei 15.183/25 , o Projeto de Lei 3062/22 proíbe o uso de animais vertebrados vivos em testes de ingredientes ou de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, inclusive para averiguar seu perigo, sua eficácia ou sua segurança.

O texto obteve na Câmara parecer favorável do relator, deputado Ruy Carneiro (Pode-PB).

Desde a publicação da nova lei, dados obtidos com testes em animais não podem mais ser utilizados para autorizar a comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes ou seus ingredientes.

A norma não modifica as regras sobre testes de medicamentos em animais.