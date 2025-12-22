Segunda, 22 de Dezembro de 2025
Vista Gaúcha lidera ranking de melhor Lugar para se viver

Estudo nacional da Gazeta do Povo coloca o município como o melhor lugar para se viver na Região Celeiro, com base em indicadores técnicos e dados oficiais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
22/12/2025 às 11h20 Atualizada em 22/12/2025 às 11h54
Vista Gaúcha lidera ranking de melhor Lugar para se viver
(Foto: Divulgação)

A Gazeta do Povo realizou um amplo estudo de alcance nacional, avaliando os 5.570 municípios brasileiros.

O levantamento foi construído a partir de 27 indicadores, analisados de forma equilibrada, com o objetivo de traçar um panorama consistente da qualidade de vida. A metodologia considera que uma boa cidade é resultado da soma de diversos elementos, como segurança pública, solidez econômica, qualidade da educação, nível de escolaridade da população, presença de áreas verdes e acesso à cultura. Na edição de 2025, foram utilizados os dados mais atualizados disponíveis no período da análise.

Nesse cenário, Vista Gaúcha conquistou um reconhecimento relevante. Conforme o estudo da Gazeta do Povo, o município aparece na primeira colocação como a melhor cidade para se viver na Região Celeiro. O resultado consolida Vista Gaúcha como um destaque regional, evidenciando um conjunto de características que, analisadas em conjunto, a colocam à frente de outros municípios da região.

Esse desempenho reforça que, mesmo não existindo cidade perfeita, Vista Gaúcha reúne atributos que a tornam uma referência em qualidade de vida na Região Celeiro, ocupando a 1ª posição entre os municípios avaliados, com base em critérios técnicos e dados oficiais.

Em entrevista ao programa “Estação Província”, da Rádio Província, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, destacou a alegria e a emoção ao receber esses resultados. Segundo ele, os índices refletem um esforço coletivo para preservar e aprimorar a qualidade de vida da população. O prefeito também ressaltou conquistas do município em nível regional e estadual, como o destaque na área de vigilância, em que Vista Gaúcha alcançou a segunda colocação no Rio Grande do Sul. Na educação, Locatelli mencionou a evolução dos índices de alfabetização, que seguem em crescimento anual.

Outro ponto citado foi a perspectiva de avanço no retorno do ICMS, com a meta de alcançar 17%. Esse percentual é importante porque o ICMS repassado aos municípios depende de critérios como educação, valor agregado e desempenho em políticas públicas, impactando diretamente a capacidade de investimento em áreas essenciais como saúde, infraestrutura e educação.

Locatelli também enfatizou que, mesmo sendo um município pequeno, Vista Gaúcha demonstra que cidades de menor porte podem alcançar resultados expressivos. No Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, 332 têm menos de 5 mil habitantes, o que reforça a relevância dessas conquistas.

Por fim, o prefeito afirmou que o compromisso, a partir de agora, será ainda maior para manter e aprimorar esses indicadores, ampliando a qualidade de vida da população. Ele encerrou agradecendo aos munícipes, que contribuem ativamente para as políticas públicas e para os resultados alcançados.







 

Economia
Mega-Sena
