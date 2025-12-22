Segunda, 22 de Dezembro de 2025
Retrospectiva 2025: isenção do IR e regulamentação da reforma tributária estão entre aprovações da Câmara

Neste ano, deputados também aprovaram o Plano Nacional de Educação, mudanças no licenciamento ambiental, regras mais rígidas para combater a sonega...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
22/12/2025 às 10h52
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Temas votados pela Câmara dos Deputados em 2025 já produzem efeitos imediatos para a população, como o programa Agora Tem Médicos Especialistas ( Lei 15.233/25 ), e outros passarão a valer a partir de 2026, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês ( Lei 15.270/25 ).

Ainda na economia, os deputados aprovaram a redução de renúncia tributária de setores da economia ( PLP 128/25 ) e regras mais rígidas para o devedor frequente ( PLP 125/22 ).

Nem todas as votações foram marcadas pelo consenso, como as mudanças nas regras de licenciamento ambiental ( Lei 15.190/25 ) e a redução de penas para os condenados por tentativa de golpe de Estado ( PL 2162/23 ).

Já em outras propostas, prevaleceu a convergência em torno da necessidade de mudar a legislação, como foi o caso do marco legal contra o crime organizado ( PL 5582/25 ) e a regulamentação da reforma tributária ( PLP 108/24 ).

Destacam-se também o aumento gradativo da licença-paternidade ( PL 3935/08 ), o Plano Nacional de Educação para os próximos dez anos ( PL 2614/24 ), a aplicação do piso salarial do magistério público da educação básica aos professores contratados por tempo determinado ( PL 672/25 ) e o projeto que determina a ampliação da licença-maternidade pelo período de internação se for de mais de duas semanas ( Lei 15.222/25 ).

Neste ano, a Câmara dos Deputados aprovou 178 projetos de lei, 16 medidas provisórias, 18 projetos de lei complementar, 66 projetos de decreto legislativo, 16 projetos de resolução e 6 propostas de emenda à Constituição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 1 hora

Retrospectiva 2025: aprovado o novo marco legal contra o crime organizado

Neste ano, deputados também aprovaram punição maior para quem adulterar bebidas e a redução de penas para condenados por atos de 8 de janeiro
Câmara Há 2 horas

Retrospectiva 2025: aprovada regra sobre dissolução do casamento no caso de morte presumida

Conheça esta e outras propostas aprovadas pela Câmara em 2025 na área de Direito e Justiça
Câmara Há 3 horas

Retrospectiva 2025: aprovada ampliação do acesso de agricultores familiares ao Garantia-Safra

Conheça esta e outras propostas aprovadas pela Câmara na área da agricultura em 2025

 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Câmara Há 3 horas

Retrospectiva 2025: aprovado incentivo para obra de drenagem em município afetado por calamidade

Neste ano, deputados também aprovaram prazo maior para micro e pequenas empresas pagarem tributos em caso de catástrofes

Câmara Há 4 horas

Retrospectiva 2025: Câmara aprovou proibição de uso de animais em testes de cosméticos

Nova lei não modifica regras sobre testes de medicamentos em animais

Últimas notícias
Economia Há 13 minutos

Ponte entre Tocantins e Maranhão que desabou há um ano é reinaugurada
Geral Há 13 minutos

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI
Justiça Há 13 minutos

PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti
Educação Há 13 minutos

Governador Eduardo Leite acompanha primeiro dia de entrega dos cartões do Programa Pé no Futuro a estudantes da Rede Estadual
Câmara Há 49 minutos

Retrospectiva 2025: aprovado o novo marco legal contra o crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
