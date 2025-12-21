Barra Funda está entre as 10 melhores cidades para morar no Brasil

Não existe cidade perfeita. Muitos municípios se destacam pela segurança, mas não têm boas oportunidades de trabalho. Outros têm emprego e segurança, mas falta infraestrutura básica. Alguns têm emprego, segurança e infraestrutura, mas as escolas deixam a desejar.

Ainda assim, com os dados certos em mão, é possível estimar com confiança quais são as melhores cidades para morar no Brasil. Pelo segundo ano seguido, a Gazeta do Povo fez isso: combinou 27 indicadores, com os pesos devidos, e os aplicou a todos os 5.570 municípios do país.

A premissa é simples. Boas cidades são fruto de uma combinação de fatores, incluindo segurança, uma economia sólida, boas escolas, uma população bem educada, ruas arborizadas e opções de cultura. A edição de 2025 utilizou os dados mais recentes disponíveis.

A nova edição do Ranking das Cidades utiliza seis indicadores a mais que a versão de 2024. Para padronizar as comparações, cada critério foi traduzido para uma nota de 0 a 10.

É importante ressaltar que o ranking não pretende ser exaustivo, já que não existem dados nacionais sobre temas relevantes, como o número de furtos. Além disso, há fatores subjetivos que fogem a qualquer tipo de medição. Um deles é a beleza natural.

Também vale enfatizar que o objetivo do ranking é mostrar as melhores cidades para morar, e não avaliar o trabalho dos governos municipais — até porque boa parte dos dados leva em conta números de dois ou três anos atrás, já que muitos deles não são divulgados em tempo real.

As 10 melhores cidades para morar no Brasil

Todas as cidades do topo do ranking estão no interior e têm uma população reduzida. Apenas uma tem mais de 10 mil habitantes.

O tamanho reduzido da população costuma vir acompanhado de baixos índices de violência, o que se reflete nas boas notas alcançadas. Nenhuma das dez melhores cidades registrou homicídios ou suicídios nos bancos de dados consultados, apenas uma tem moradores de rua.

Além disso, essas cidades têm em comum boas notas nos índices de educação, infraestrutura e saúde fiscal das gestões municipais. No entanto, todas apresentam opções modestas de lazer. Nenhuma delas possui sala de cinema, por exemplo.

Veja as 10 primeiras colocadas no ranking:

1) Jateí (MS) - 8,72

2) Montauri (RS) - 8,53

3) Paraí (RS) - 8,45

4) Nova Bréscia (RS) - 8,24

5) Coqueiro Baixo (RS) - 8,24

6) São Bento do Sapucaí (SP) - 8,21

7) Cruzália (SP) - 8,21

8) Santa Salete (SP) - 8,19

9) Barra Funda (RS) - 8,18

10) Guabiju (RS) - 8,18

