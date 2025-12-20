Domingo, 21 de Dezembro de 2025
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CBF confirma datas de amistosos da seleção contra França e Croácia

Brasil enfrenta franceses no dia 26 de março de 2026 em Boston

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/12/2025 às 15h57

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas dos amistosos da seleção brasileira contra a França e contra a Croácia. As partidas estão entre os últimos testes do Brasil antes do início da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

O primeiro compromisso do Brasil será no dia 26 de março, quando enfrentará a França, atual 3ª colocada do ranking de seleções da Fifa, no Gillete Stadium, em Boston (Estados Unidos). O estádio receberá sete partidas do Mundial. No dia 31 de março será a vez de a seleção brasileira medir forças com a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. Os croatas ocupam a 10ª posição no ranking da Fifa.

[Post Instagram]

“Serão dois jogos de altíssimo nível, contra duas seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Desde quando asseguramos a classificação nós havíamos decidido enfrentar seleções bem ranqueadas, classificadas para a Copa e que representassem escolas diferentes. Tivemos adversários da Ásia, das escolas africanas e buscamos equipes europeias que pudessem, de fato, impor dificuldades e desafiar a seleção brasileira como as outras fizeram”, declarou o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano.

Brasil na Copa

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A estreia será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 14 horas

Último campeão do futebol brasileiro sai na antevéspera de Ano Novo

Campeonato Tocantinense será retomado neste sábado com nova semifinal
Esportes Há 1 dia

Campinas encara italiano Perugia na semi do Mundial de Clubes de Vôlei

Time é o único remanescente dos três brasileiros que iniciaram torneio
Esportes Há 2 dias

Conmebol anuncia datas e horários da Recopa Sul-Americana

Flamengo enfrenta Lanús por troféu da competição

 FTW
Esportes Há 2 dias

Proteína da carne é a alternativa ao whey para intolerantes

Novo Beef Hydro Protein, à base de proteína de carne, é lançado pela FTW, de olho em um mercado de 40% da população brasileira com algum grau de in...
Esportes Há 3 dias

Botafogo anuncia saída do técnico italiano Davide Ancelotti

Zagueiro Thiago Silva acerta rescisão contratual com o Fluminense

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 31°
21° Sensação
1.46 km/h Vento
88% Umidade
100% (11.07mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Segunda
31° 19°
Terça
32° 20°
Quarta
23° 20°
Quinta
29° 20°
Sexta
32° 20°
Últimas notícias
Espírito Natalino Há 5 horas

Evento Natalino emociona Vista Gaúcha na noite deste Sábado
Acidente Urbano Há 8 horas

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos
Internacional Há 9 horas

Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai
Justiça Há 9 horas

AGU cobra na Justiça mais R$ 135 milhões ligados a desvios no INSS
Habitação Há 9 horas

Governo Leite entrega moradias temporárias para afetados pela enchente em Eldorado do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,507,64 +0,17%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6908 (20/12/25)
01
10
42
58
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3568 (20/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
11
13
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias