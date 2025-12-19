Rede Líderes cresce entre líderes de diferentes empresas

O ano de 2026 marca uma nova etapa de organização das iniciativas da Rede Líderes. A proposta do ecossistema é acompanhar a trajetória de C-levels e diretores que constroem suas carreiras em diferentes empresas ao longo do tempo e buscam ampliar repertório, leitura de mercado e conexões com líderes de outras áreas e setores.

Formada atualmente por mais de 850 líderes em atividade no mercado, a Rede Líderes reúne profissionais para discutir decisões e desafios relacionados à gestão, tecnologia e estratégia. Em um contexto de carreiras menos lineares, mudanças tecnológicas frequentes e pressão por resultados, o grupo organiza encontros presenciais, produção de conteúdo e iniciativas de relacionamento ao longo de 2026.

Estão previstos 75 Squads, reuniões semanais realizadas às quintas e sextas-feiras, no horário do almoço, na Vila Olímpia. Cada encontro reúne entre dez e 15 líderes de áreas diferentes, em grupos restritos a membros. Os encontros são estruturados para a troca de experiências sobre desafios reais enfrentados pelos participantes, com apresentação de soluções práticas a partir de vivências profissionais. As reuniões não são abertas ao público, não contam com gravações e não têm divulgação externa do conteúdo discutido.

A produção intelectual segue como uma das frentes do ecossistema. Ao longo de 2026, a Rede Líderes prevê o lançamento de 20 livros, entre obras em coautoria e títulos individuais, escritos por membros do grupo. As publicações dão continuidade à série "Como pensam as lideranças" e abordam temas como tecnologia, finanças, produto, experiência do cliente, dados, risco, governança e modelos de trabalho, a partir de relatos de profissionais envolvidos diretamente nos processos decisórios.

Além dos livros, está prevista a realização de uma premiação interna entre os membros, com foco no reconhecimento de trajetórias, contribuições e iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, a partir de critérios definidos pela própria comunidade.

O relacionamento entre os participantes também passa a incluir novas atividades em 2026. Entre elas estão os ensaios e apresentações de uma banda formada por membros dos Squads, composta por CEOs, CTOs e CISOs, além da organização de um grupo mensal voltado à realização de campeonatos de kart, como espaços adicionais de convivência fora do ambiente corporativo formal.

Segundo Vitor Magnani, essas iniciativas fazem parte de uma leitura específica sobre desenvolvimento profissional. "Carreiras de liderança não se constroem apenas com conhecimento técnico ou interação entre pares da mesma área. Elas envolvem repertório, relações de confiança e contato com diferentes formas de pensar e decidir", afirma. "Ao reunir líderes de tecnologia, finanças, operações, produto, risco, jurídico e experiência do cliente, criamos condições para ampliar os pontos de vista considerados nas decisões".

Ainda de acordo com Magnani, o conjunto de iniciativas previstas para 2026 reflete essa lógica. "O que está sendo estruturado é a combinação entre conhecimento aplicado, construído a partir de experiências reais, e conexões entre líderes de áreas e empresas diferentes. As oportunidades de negócios surgem a partir da recorrência dos encontros e da identificação de desafios comuns", explica.

Em um cenário em que trajetórias profissionais tendem a ser menos lineares, a Rede Líderes organiza suas atividades com foco no acompanhamento contínuo ao longo da carreira. "O aprendizado relevante acontece ao longo do tempo, a partir da convivência recorrente com outros líderes que enfrentam dilemas semelhantes em contextos distintos", afirma Magnani.

Esse acompanhamento não está vinculado a um cargo, setor ou empresa específicos. CEOs, CFOs, CTOs e outros líderes participam do ecossistema em diferentes momentos da carreira, ampliando repertório à medida que mudam de função, organização ou escopo de atuação.

Nesse contexto, o ecossistema funciona como um espaço de troca e contraste de experiências. Produtos e serviços são discutidos antes de ganhar escala, hipóteses são analisadas à luz de experiências práticas e decisões estratégicas são amadurecidas por meio do diálogo entre líderes que atuam em áreas interdependentes.

Os Squads realizados semanalmente sintetizam essa proposta. Ao reunir grupos pequenos e multidisciplinares, a estrutura favorece conversas aprofundadas, sem roteiros predefinidos, baseadas na escuta e na apresentação de soluções a partir da realidade de cada participante.

Ao longo do tempo, essa dinâmica possibilita a construção de relações contínuas entre os membros, que podem resultar em parcerias, projetos conjuntos e novas oportunidades profissionais, em um mercado caracterizado por mudanças frequentes.