Região poderá voltar a ter restrições por causa da pandemia

A região deverá voltar a ter restrições em virtude dos elevados casos de Covid-19 que foram registrados nos últimos dias. Desde que a segunda onda passou em nível estadual, por aqui a situação teve pouca alteração e as UTIs continuaram sempre com ocupação elevada.

Somente nesses últimos dias foram registradas diversas internações, além de um alto número de casos ativos e por consequência de óbitos. Nesta quinta-feira, 20, tempo do fechamento da edição do Jornal Província, mais um óbito foi registrado pela doença. Um homem de 61 anos, morador do interior de Barra do Guarita morreu no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Com a nova metodologia de controle da pandemia adotado pelo Governo do Estado, que funciona agora em formato de notificações, a região Palmeira das Missões, na qual Tenente Portela está inserida, recebeu um Alerta, que é a segunda modalidade de notificação e que obriga que os prefeitos decretem protocolos que sejam capazes de controlar a pandemia. Se as medidas, adotas pelos prefeitos, forem brandas demais ou não surtirem efeitos, então entra em cena o que o Governo Estadual chama de Ação e as orientações e protocolos a serem seguidas são estipulados diretamente pela esfera estadual.

Até o próximo sábado os prefeitos da região precisam estipular protocolos para frear o vírus e enviar para serem avaliados pelo governo estadual e tudo leva a crer, a contar pelo cenário atual, que novas restrições poderão ser impostas, e inclusive, não se descarta um novo fechamento do comércio.

A região de Palmeira das Missões também havia sido classificada com Aviso na reunião do Grupo de Trabalho Saúde do último sábado (15/5), porém, o salto no número de novos casos por 100 mil habitantes levou o GT à decisão de emitir Alerta para esta região na reunião de terça (18/5).

Chama a atenção o aumento de incidência semanal de novos casos de Covid, que passou de 194 em 9 de maio para 287 em 18 de maio, resultando em um aumento de 47,9%.

Além disso, houve aumento no número de internados em leitos clínicos, passando de 49 para 92 pacientes entre suspeitos e confirmados no mesmo período. A taxa de ocupação em leitos de UTI superou os 100% em 18 de maio.

Segundos os dados do boletim a Região Covid de Palmeira das Missões que abrange municípios da Região Celeiro e Alto Uruguai, por aqui já foram confirmados 32.212 pacientes com Covid-19, sendo registrados 653 óbitos em decorrência da doença. O número de óbitos por cada 100 mil habitantes é de 188,8. Somente na última semana a região teve 24 mortes em decorrência da doença e teve no acúmulo da semana 994 casos confirmados como positivo.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.