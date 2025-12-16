Motta diz que regulamentação da reforma tributária vai reduzir burocracia no Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a aprovação da proposta que regulamenta a reforma tributária garante ao Brasil um sistema tributário "menos burocrático, mais simplificado, que irá trazer mais eficiência, principalmente para quem produz e paga impostos no país".

A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira (16) a votação do projeto, que seguirá para sanção presidencial.

Entre outros pontos, a proposta cria regras para a gestão e a fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), previsto pela reforma tributária. O IBS vai substituir o ICMS (estadual) e o ISS (municipal).

O novo imposto será gerido pelo Comitê Gestor do IBS (CG-IBS), que reunirá representantes de todos os entes federados para coordenar a arrecadação, a fiscalização, a cobrança e a distribuição dos valores arrecadados aos entes federados, elaborar a metodologia e o cálculo da alíquota, entre outras atribuições.

