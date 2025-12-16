Terça, 16 de Dezembro de 2025
Deputados retomam análise de projeto que regulamenta a reforma tributária; acompanhe

Proposta regulamenta a gestão e a fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/12/2025 às 18h43

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/24, que regulamenta a gestão e fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), assim como a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD).

Os parlamentares já aprovaram o texto-base do Senado para o projeto, que muda ainda vários pontos da lei sobre as alíquotas desse tributo e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Este é o segundo texto de regulamentação da reforma tributária.

Para concluir a votação, devem ser votados os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos, retirando ou acrescentando pontos divergentes em relação ao parecer do relator, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE).

Novo imposto
O IBS foi criado para substituir o ICMS (estadual) e o ISS (municipal). O novo imposto será gerido pelo Comitê Gestor do IBS (CG-IBS), que reunirá representantes de todos os entes federados para coordenar a arrecadação, a fiscalização, a cobrança e a distribuição desse imposto aos entes federados, elaborar a metodologia e o cálculo da alíquota; entre outras atribuições.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

