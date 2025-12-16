CRAS de Derrubadas garante R$ 100 mil para aquisição de equipamentos permanentes

O município de Derrubadas assegurou um importante investimento para a área da Assistência Social. A secretária de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, confirmou a liberação de R$ 100 mil destinados à aquisição de equipamentos

O recurso é resultado de articulações realizadas ao longo do tempo, por meio de ofícios encaminhados ao secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel. O anúncio oficial ocorreu durante evento realizado na manhã desta segunda-feira, dia 15, na capital do Estado, com a presença do governador Eduardo Leite, autoridades estaduais e representantes de diversos municípios gaúchos. Na ocasião, foram apresentados avanços na política de segurança alimentar, a ampliação do Kit Mãe Gaúcha e outras políticas públicas voltadas à área social.

De acordo com Rosimeri Marques, o valor será aplicado na compra de equipamentos como geladeira, computadores e outros itens essenciais para qualificar a estrutura do CRAS. A secretária destaca que o investimento representa um avanço significativo para o serviço, refletindo diretamente na melhoria das condições de trabalho da equipe técnica e na qualidade do atendimento prestado à população.

Rosimeri Marques avalia que, neste primeiro ano da atual gestão, a Secretaria de Assistência Social já contabiliza conquistas importantes, e a liberação do recurso amplia a capacidade de atuação do município junto às famílias atendidas. A secretária participou do evento acompanhada do prefeito Miro Mulbeier, reforçando o alinhamento da administração municipal na busca por novos investimentos.

Atualmente, o CRAS de Derrubadas atende cerca de 100 famílias, totalizando aproximadamente 150 usuários. Além do acompanhamento social, o espaço oferece diversas atividades, como aulas de taekwondo, crochê, musicalização e outras ações voltadas ao fortalecimento de vínculos e à promoção da cidadania.

