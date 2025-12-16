Terça, 16 de Dezembro de 2025
Adoção de sistemas ERP deve crescer em 2026

Mais de 33% das empresas brasileiras planejam investir em ERPs nos próximos dois anos, impulsionadas por automação, nuvem e inteligência artificial...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/12/2025 às 15h48

Em 2026, as empresas enfrentam um cenário de transformação digital acelerada, no qual a adoção de soluções tecnológicas se torna fundamental para garantir eficiência, competitividade e sustentabilidade. A complexidade dos mercados, a exigência por processos ágeis e o volume crescente de dados levam organizações de todos os portes a buscar sistemas de gestão integrados que proporcionem controle e inteligência para tomada de decisões estratégicas.

Nesse contexto, os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) ganham relevância como ferramentas indispensáveis para integrar áreas funcionais da empresa, simplificar operações e oferecer insights em tempo real. Segundo pesquisa recente feita pela Panorama Mercado Software, mais de 33% das empresas brasileiras pretendem adquirir ou substituir seus sistemas ERP até 2026, reflexo da crescente demanda por soluções que aumentem a produtividade e possibilitem a escalabilidade dos negócios.

Os investimentos em ERPs no país geraram uma receita de USD 1.039,4 milhões em 2024 e espera-se que atinjam USD 2.327,1 milhões até 2030. No segmento das 200 maiores empresas brasileiras, a SAP detém liderança consolidada com aproximadamente 77% de participação, posicionando-se como uma referência no setor de sistemas integrados de gestão.

Marcelo Furtado, Head de Tecnologia da Upper, consultoria Gold Business Partner da SAP há 19 anos, com mais de 500 projetos de implantação de SAP Business One, destaca que "a adoção de um sistema ERP robusto e adaptável é essencial para empresas que desejam crescer com segurança e agilidade. O SAP Business One oferece exatamente essa combinação, com tecnologia atualizada, capacidade de integração e inteligência de dados que impulsionam a competitividade em um mercado cada vez mais digitalizado".

O SAP Business One pode ser uma solução ERP voltada para pequenas e médias empresas, com cerca de 80 mil clientes e mais de 1,2 milhão de usuários, com capacidade de integrar processos financeiros, comerciais, logísticos e contábeis em uma única plataforma, permitindo uma visão estratégica e operacional completa.

Para o Head de Tecnologia da Upper, o mercado brasileiro de sistemas de gestão, especialmente o ERP, segue em crescimento acelerado, impulsionado por fatores como a complexidade fiscal, a pressão por compliance, a automação de processos e a necessidade de inovação constante. "Para o próximo ano, o ERP é encarado como uma base tecnológica estratégica para qualquer empresa que deseja se posicionar competitivamente, adaptar-se rapidamente e garantir sustentabilidade a longo prazo", destaca.

