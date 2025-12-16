Terça, 16 de Dezembro de 2025
Certificados digitais são pilar de segurança nas empresas

José Luiz Vendramini, sales account manager da Redtrust na América Latina, destaca importância dos certificados digitais para setores industriais e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/12/2025 às 15h07

Em 2025, já foram emitidos mais de 10,7 milhões de certificados digitais no Brasil, com a previsão de que o total chegue a 11,7 milhões até o final do ano. Os dados são do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), autarquia federal que atua como autoridade certificadora da infraestrutura de chaves públicas no país.

Um certificado digital é uma espécie de identidade eletrônica. Ele cumpre uma função semelhante ao Registro Geral (RG), que comprova que uma pessoa física é quem ela afirma ser. O objetivo é garantir segurança em diferentes tipos de operações, como explica José Luiz Vendramini. Ele é sales account manager da Redtrust na América Latina, plataforma especializada em gestão de certificados digitais.

"De maneira resumida, os certificados digitais, como e-CPF e e-CNPJ, são a forma mais segura e reconhecida legalmente para: identificar usuários e representantes legais da empresa, assinar digitalmente documentos com validade jurídica, acessar sistemas governamentais essenciais (eSocial, NF-e, CTe, Reinf, Sefaz etc.), aprovar transações e processos internos, como ordens de compra, liberação de notas, contratos, controles de acesso e auditorias", explica.

Vendramini destaca que os certificados digitais têm ganhado cada vez mais importância no contexto industrial e empresarial como um todo. Isso porque garantir que as identidades digitais dos colaboradores e responsáveis sejam confiáveis e controladas tornou-se crítico para continuidade operacional, conformidade e segurança.

"Os certificados previnem fraudes em processos fiscais, trabalhistas, financeiros e logísticos e reduzem o risco de acessos indevidos ou operações em nome da empresa por pessoas não autorizadas", pontua Vendramini.

Ele explica que setores industriais são altamente regulados. "Normas como ISO 27001, IEC 62443, legislações de proteção de dados e exigências específicas de cada segmento (farmacêutico, automotivo, energia, etc.) demandam forte governança de identidades digitais", exemplifica o executivo.

No entanto, não basta apenas ter o certificado; é necessário fazer uma boa gestão, alerta Vendramini. Um dos riscos quando esse cuidado não existe nas empresas é a falta de rastreabilidade: não saber "quem fez o quê". Quando o certificado fica instalado no computador de um usuário, qualquer pessoa com acesso à máquina pode utilizá-lo.

Por outro lado, fazer com que os processos dependam de uma única pessoa que possui o certificado também traz riscos. Se o profissional está de férias, em viagem ou afastado, processos como emissão de notas, folha de pagamento, eSocial e liberações críticas ficam bloqueados.

"Alguns pontos de atenção para as empresas são: centralização da gestão (certificados, chaves e políticas devem ser administrados a partir de uma única plataforma), governança clara (definição de quem terá os acessos, perfis e permissões) e atenção a avisos de validade e de renovação dos certificados", orienta Vendramini.

Ele explica que a solução da Redtrust permite controle total, sem a necessidade de distribuir chaves ou certificados diretamente para usuários e máquinas. Essa prática adotada pela empresa é, na sua visão, uma das tendências para o futuro do segmento, juntamente com adoção de identidades digitais para cada máquina, robô, sensor e aplicação.

"Um ponto cada vez mais discutido é o impacto direto da má gestão de certificados no tempo de operação industrial. Grande parte das interrupções não planejadas está ligada a certificados vencidos, mal instalados ou sem controle adequado. Plataformas como a Redtrust foram pensadas para eliminar esse tipo de risco, adotando visibilidade completa, política centralizada e controle absoluto do uso dos certificados", conclui Vendramini.

Para saber mais, basta acessar o site da Redtrust: https://redtrust.com/pt-br/

