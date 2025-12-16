Terça, 16 de Dezembro de 2025
CTI Global cria unidade de negócios focada em automação e IA

A nova unidade de automação com IA da CTI Global busca acelerar a transformação digital ao automatizar processos críticos com inteligência, eficiên...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/12/2025 às 13h58
CTI Global cria unidade de negócios focada em automação e IA
CTI Global

A CTI Global, empresa especializada em soluções de tecnologia da informação (TI) para gestão financeira com mais de 30 anos de mercado, anunciou a criação de uma business unit (BU) voltada à automação com inteligência artificial (IA). Uma BU é uma unidade de negócios especializada dentro de uma organização, com foco em identificar, desenvolver e implementar novos serviços, tecnologias e produtos.

A ideia para a criação da unidade surgiu a partir da constatação da CTI Global de que muitas empresas querem adotar IA, mas esbarram em uma dificuldade central: não conseguem tangibilizar os impactos antes de investir.

"Na prática, faltam aos gestores clareza sobre o que é automatizável, métricas confiáveis para estimar ganhos, baseline de processos para comparar antes e depois, e capacidade de defender o investimento internamente com dados concretos. Ou seja, a decisão não falha por falta de tecnologia — falha por falta de diagnóstico técnico consultivo", afirma Francisco Loschiavo, sócio-diretor da CTI.

Usando a automação com IA, a CTI Global busca preencher essa lacuna ao unir especialistas destas tecnologias com profissionais que conhecem os fluxos financeiros e operacionais, gerando impacto à partir de estratégias de eficiência inteligentes. Entre as principais frentes da unidade estão: onboarding digital com validação inteligente, automação de processos financeiros (como contas a pagar e gestão de contratos), processamento inteligente de documentos e soluções que conectam áreas jurídicas e financeiras com previsibilidade e governança. Loschiavo explica que a unidade é composta por profissionais com histórico comprovado em projetos para empresas multinacionais.

"Enxergamos a automação com IA como o próximo passo inevitável da transformação digital. Mas com uma ressalva importante: precisa ser IA aplicada, com foco em resultados concretos. Muitos projetos fracassam porque prometem demais e entregam pouco. É necessário ter um time consultivo que entende o contexto do cliente, mapeia processos reais e constrói soluções sob medida, com ROI [retorno sobre investimento] mensurável desde o início", comenta.

O sócio-diretor afirma que o mercado passou a enxergar valor real em soluções de automação e IA. Ele lembra que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de empresas industriais usando IA subiu de 16,9% para 41,9% entre 2022 e 2024. Essa tecnologia foi a que mais cresceu no período analisado.

Roberto Carrasco, sócio e CTO da CTI Global, comenta que automação inteligente não é sobre substituir pessoas. "É sobre liberar tempo e inteligência para que os profissionais pensem o negócio, e não apenas operem processos", esclarece.

De acordo com o CTO, o diferencial da nova unidade da empresa é a abordagem consultiva. "Isso significa atuar em proximidade com o cliente para entender as dores, mapear fluxos e construir soluções que realmente se conectam ao negócio. Não vendemos ferramenta pronta — construímos juntos", diz.

"O foco inicial está em empresas que já são clientes da CTI, muitas delas do setor financeiro. Mas a experiência do time vem de diversos setores, varejo, telecomunicações, indústria, então não queremos nos limitar. Empresas com operações robustas de contas a pagar, receber, contratos, compliance e processos documentais são as que mais podem se beneficiar das soluções que oferecemos", acrescenta Carrasco.

A unidade foi apresentada inicialmente a um grupo restrito de clientes e convidados, em um encontro institucional realizado em 18 de novembro na IBM, dedicado a apresentar o posicionamento e a visão estratégica da nova BU.

"Apresentamos casos e contextos em que o time já atuou com a ideia de reforçar a credibilidade e possibilitar conversas mais aprofundadas. O que mais nos deixa confiantes é a resposta do mercado. Os clientes da CTI já confiam na empresa, e estamos encontrando portas abertas para novos projetos", conclui Loschiavo.

Para saber mais, basta acessar o site da CTI Global: https://ctiglobal.com/

