Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cancelado debate sobre corte de carga e de geração de energia pelas distribuidoras

Foi cancelada a reunião que a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realizaria nesta terça-feira (16) sobre o corte de carg...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/12/2025 às 13h22

Foi cancelada a reunião que a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realizaria nesta terça-feira (16) sobre o corte de carga e de geração de energia pelas distribuidoras.

O debate havia sido solicitado pelo deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), presidente da comissão. Segundo o parlamentar, o objetivo é obter esclarecimentos sobre o teor do Ofício enviado em outubro de 2025 pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araújo Feitosa, ao diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A audiência ouvirá o diretor-geral da Aneel.

De acordo com Lafayette de Andrada, o documento trata dos critérios que deveriam ser adotados pelas distribuidoras para “realizar o corte não só de carga, mas também de geração que acessa o sistema de distribuição em suas áreas de concessão”, entendimento que, segundo o ofício, estaria respaldado nos normativos e nos Procedimentos de Rede.

Para o deputado, porém, não cabe à Aneel opinar ou dirimir dúvidas sobre a legalidade de comandos do ONS.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 34 segundos

Comissão aprova proposta que regulamenta atividade de técnico em imobilizações ortopédicas

Proposta deve seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara

 Foto: Albino Oliveira - Ascom/MDA
Câmara Há 20 minutos

Comissão aprova uso de R$ 500 milhões de fundo garantidor para crédito da agricultura familiar

Texto segue agora para análise do Plenário
Câmara Há 1 hora

Grupo da Câmara cobra ação contra riscos digitais e lança cartilha sobre proteção de crianças

Para reverter diagnóstico, GT propõe respostas imediatas ao problema, entre os quais o direito ao apagamento de imagens de crianças e adolescentes
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que permite convocação de PMs e bombeiros da reserva para atividades específicas

O projeto deverá retornar para análise dos senadores, caso não haja recurso para votação no Plenário da Câmara
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que prevê punição para uso abusivo de ações judiciais contra concorrência

Como o original foi alterado pelos deputados, o projeto deverá retornar para análise dos senadores

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
24° Sensação
4.48 km/h Vento
35% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Derrubadas Há 3 minutos

CRAS de Derrubadas garante R$ 100 mil para aquisição de equipamentos permanentes
Tecnologia Há 17 minutos

Adoção de sistemas ERP deve crescer em 2026
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova uso de R$ 500 milhões de fundo garantidor para crédito da agricultura familiar
Senado Federal Há 17 minutos

CACs relatam dificuldades com PF após mudança no controle de armas
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão vota MP da proteção de dados nesta quarta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,81%
Euro
R$ 6,42 +0,79%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,581,14 +2,18%
Ibovespa
159,967,66 pts -1.55%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias