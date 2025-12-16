Terça, 16 de Dezembro de 2025
Eletrolar expande internacionalmente e tem novo portfólio

O Grupo Eletrolar Show All Connected tem como principal estratégica para 2026 ampliar sua presença global, fortalecer o ecossistema de eventos e co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/12/2025 às 12h28

Grupo Eletrolar All Connected começa 2026 com uma agenda estratégica que amplia sua presença global e fortalece o ecossistema de eventos de negócios no Brasil. A empresa acaba de se associar à The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), entidade que reúne os principais organizadores de feiras do mundo, além das mais relevantes associações nacionais e internacionais do setor.

A nova filiação junta-se à participação na União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (UBRAFE) e na Associação Internacional de Feiras da América Latina (AFIDA) e consolida o grupo como um dos grandes players do mercado de feiras e exposições na América Latina.

"Nosso compromisso é conectar mercados, impulsionar setores e criar ambientes de negócios eficientes. A entrada na UFI reafirma nossa visão de longo prazo e a busca constante por excelência", afirma Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar All Connected.

Novo portfólio de eventos

Ao lado da expansão institucional, o grupo apresenta um portfólio ampliado de eventos que deve movimentar o Distrito Anhembi ao longo de 2026. De 20 a 22 de março, será realizada mais uma edição do Congress Brazil Mobile & Expo (CBM), hub estratégico voltado a vendas, geração de leads e parcerias com tomadores de decisão do setor mobile. Entre os palestrantes confirmados estão Thiago Nigro, Tallis Gomes, Alfredo Soares, Bruno Romano, Monique Evelle e Eduardo Felberg.

Logo na sequência, em junho, de 22 a 25, o Distrito Anhembi receberá a 19ª Eletrolar Show All Connected, uma das maiores feiras multisetoriais da América Latina. Em mais de 100 mil metros quadrados, o evento oferece oportunidades de negócio, insights e tendências do mercado de bens de consumo.

Em paralelo ao evento âncora do grupo, serão realizadas a Future Mobility, que se soma à Eletrocar Show (em sua segunda edição) e à primeira edição da Auto Peças Show, que incluirá test-drive de veículos elétricos; a Interior Lifestyle South America; a AirCon, voltada à climatização; a Expo Ferretera (ferramentas e construção); a Máquinas e Componentes (indústria e transformação); a Lighting Show (iluminação industrial); e a Global Supplier (fornecedores globais).

"Mais do que seguir as transformações do setor de varejo, nossa plataforma antecipa movimentos e constrói oportunidades para quem busca inovação. Em 2026, entraremos em uma nova fase com os parceiros que fazem parte desse ecossistema", destaca Clur.

