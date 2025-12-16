Acesso asfáltico de São Pedro das Missões entra na fase final

Uma das notícias mais aguardadas pela comunidade de São Pedro das Missões foi confirmada após agenda oficial em Porto Alegre, no mês de dezembro. O acesso asfáltico do município já está licitado e avança agora para os trâmites finais do processo, etapa considerada decisiva para a execução da obra, reivindicada há décadas pela população.

O prefeito Rafael Fumagalli foi apontado como um dos principais articuladores desse avanço, conduzindo as tratativas com prioridade e persistência. O desfecho também contou com o apoio estratégico do deputado e secretário Gilmar Sossella e do chefe de gabinete Artur Souto, que acompanharam as demandas, reforçaram encaminhamentos e atuaram diretamente na mobilização política necessária.

A administração municipal destacou ainda a participação ativa dos vereadores, que acompanharam as etapas, buscaram esclarecimentos e auxiliaram na articulação para garantir o andamento do projeto.

A licitação oficializada representa um marco para o desenvolvimento local, com expectativa de melhorias na mobilidade, segurança viária e no escoamento da produção. A pavimentação deve fortalecer a economia e ampliar o acesso da população a serviços essenciais, consolidando uma conquista construída ao longo de gerações.

Chapéu: Infraestrutura Urbana

Título: Obras de calçamento avançam em São Pedro das Missões

Subtítulo: Trecho aguardado pela comunidade recebe pavimentação e melhora qualidade de vida

Na última semana, tiveram início as obras de calçamento em uma das últimas vias do município que ainda não contavam com pavimentação. A melhoria atende a uma reivindicação antiga dos moradores, que conviviam com poeira e lama nas proximidades de suas residências.

O trecho em obras possui cerca de 350 metros de extensão e está localizado abaixo do ginásio municipal. Segundo o prefeito Rafael Fumagalli, a iniciativa busca levar melhor infraestrutura e qualidade de vida para todos os bairros, oferecendo mais conforto, bem-estar e comodidade à comunidade.