Bombeiros de Palmeira das Missões recebem nova viatura 4x4

Caminhonete amplia capacidade de resposta da corporação em ações de resgate, defesa civil e combate a incêndios

Por: Andre Eberhardt Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP
16/12/2025 às 10h08
Bombeiros de Palmeira das Missões recebem nova viatura 4x4
(Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)

O Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Palmeira das Missões recebeu, nessa segunda-feira (15), uma Mitsubishi L200 Triton destinada ao reforço da capacidade operacional da unidade. A cerimônia de entrega contou com a presença de vereadores, secretários municipais e militares da guarnição local do CBMRS.

O veículo, adquirido por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), foi repassado ao batalhão na sexta-feira (12), em Ijuí. Com tração integral (4x4) e emprego multipropósito, a caminhonete poderá ser utilizada em ações de defesa civil, resgate e salvamento, além do combate a incêndios florestais, quando equipada com kit específico da marca Guarany, também recentemente incorporado ao pelotão.

Durante o ato, foram apresentados outros equipamentos recebidos pela unidade, entre eles um Barco Inflável de Casco Rígido (RHIB) Flexboat, equipado com motor de popa Mercury de 50 hp, destinado a operações de busca, salvamento e atendimento em situações de emergência, especialmente em áreas alagadas.

O comandante do pelotão, tenente Ardenghi, destacou que a nova viatura representa um ganho significativo para o trabalho operacional. Segundo ele, a ampliação dos recursos disponíveis aumenta a confiança da guarnição no atendimento às ocorrências registradas na região.

O próximo passo para o Pelotão do Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões é a busca por uma nova viatura de resgate (ambulância). Conforme a corporação, o veículo atualmente em uso segue operacional, porém encontra-se defasado. A meta é dar continuidade à captação de recursos para ampliar a frota e os equipamentos, qualificando ainda mais o atendimento prestado à comunidade.





