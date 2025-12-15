Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Edis bicaquenses destacam abertura da programação de Natal

Evento foi elogiado na sessão ordinária de segunda-feira (8/12)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
15/12/2025 às 18h21 Atualizada em 15/12/2025 às 18h27
Administração Municipal realizou, na noite de sábado (6/12), a abertura da programação do Natal 2025 (Fotos: Diones Roberto Becker)

A Administração Municipal realizou, na noite de sábado (6/12), na Praça Presidente João Goulart, a abertura da programação do Natal 2025. Entre as atrações, apresentações de alunos de educandários municipais, acendimento das luzes natalinas, chegada do Papai Noel e show com a dupla Rodrigo e Renan.

O evento foi elogiado pelos vereadores no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/12).

Claudiane da Silva (PDT) parabenizou os organizadores. — Estava muito bonito, harmonioso — ponderou. Ela ainda destacou a participação das escolas Rui Barbosa e Rosalina Diniz de Souza e enalteceu o trabalho das professoras na coordenação dos estudantes.

— Quero também parabenizar a Administração Municipal pelo lindo evento de abertura da festividade natalina — salientou Paulo Leandro Diniz (PDT). O pedetista exaltou e parabenizou as pessoas envolvidas na organização da programação. — Fica aqui o meu reconhecimento — completou.

Claudiomiro Albuquerque (MDB) parabenizou o Poder Executivo e os servidores que organizaram as atrações da abertura da programação de Natal, no dia 6 de dezembro. — Estava tudo muito lindo — acrescentou.

João Marques Brasil (PDT) frisou alguns detalhes que contribuíram para o sucesso da primeira noite da programação de Natal e ressaltou que a comunidade precisa de acontecimentos que proporcionem lazer e integração.

 

