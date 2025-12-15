Bancada do PP requer dados do Fundo Municipal de Previdência Social de Coronel Bicaco

Pedido de Informação nº 023/2025 foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (08/12) (Fotos: Diones Roberto Becker)

A bancada do PP, através de pedido de informação, solicitou dados referentes ao Fundo Municipal de Previdência Social. Os progressistas requisitaram esclarecimentos sobre os pagamentos do Município, a regularidade, se há atraso e o cálculo atuarial do exercício de 2024.

O Pedido de Informação nº 023/2025 foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (8/12).

Atualizado em agosto deste ano, o número de servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) alcançava 460, sendo 316 ativos, 111 aposentados e 33 pensionistas. O patrimônio em 31 de agosto de 2025 era R$ 39.554.309,85.

