Coronel Bicaco: Proposição conjunta solicita implementação de auxílio-alimentação para atendentes de creche

Solicitação requer que o Poder Executivo estude e avalie a viabilidade de instituir auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 (Foto: Diones Roberto Becker)

Na sessão ordinária de segunda-feira (8/12), o plenário da Câmara de Vereadores aprovou, de maneira unânime, a Proposição nº 049/2025. O documento foi assinado por todos os edis.

A solicitação requer que o Poder Executivo estude e avalie a viabilidade de instituir auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 para as servidoras ocupantes do cargo de atendente de creche da rede municipal de educação.

