Vereador bicaquense engrandece ações que melhoram a aparência da área central da cidade

Vereador João Marques Brasil elogiou principalmente o trabalho de conservação das flores nos canteiros centrais da avenida (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador João Marques Brasil (PDT) elogiou o trabalho de conservação das flores nos canteiros centrais da Avenida Presidente Vargas. — Mesmo com esses dias quentes e secos, as flores estão bem cuidadas, uma maravilha — complementou. O assunto foi abordado no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/12).

O pedetista também enfatizou a pintura dos canteiros centrais e dos meios-fios das calçadas. — A avenida de Coronel Bicaco hoje dá gosto de se passar — disse. Conforme o edil, várias pessoas param para fazer fotos e filmagens.

