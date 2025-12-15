Vereador bicaquense cobra revitalização e utilização do Parque da FENAMATE

Ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/12), o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) destacou os trabalhos de limpeza no Parque da FENAMATE. — Quero agradecer a Secretaria Municipal de Obras. Com certeza ficará muito lindo — afirmou.

O pedetista lembrou que, em abril, Coronel Bicaco comemorará mais um aniversário de emancipação e sugeriu que o Poder Executivo realize os festejos no espaço público sem a cobrança de ingresso. — Acredito que o prefeito vai organizar aquele parque e vamos fazer uma linda festa — ressaltou.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.