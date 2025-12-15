Coronel Bicaco: Emedebista comemora emenda para aquisição de veículo destinado ao transporte de pacientes da hemodiálise

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/12), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) afirmou que a emenda parlamentar da deputada federal Franciane Bayer (REPUBLICANOS-RS), no valor aproximado de R$ 130 mil, foi depositada em novembro na conta do Município. De acordo com o emedebista, o recurso será investido na aquisição de um veículo novo para transporte de pacientes que necessitam de hemodiálise.

— É uma reivindicação antiga que a gente sempre teve vontade de fazer devido às pessoas que fazem hemodiálise saírem muito debilitadas e, muitas vezes, precisam subir numa van que é mais alta. Às vezes, os pacientes estão usando cateter — salientou o edil.

