Vereador anuncia emenda para qualificar a infraestrutura do parque de rodeios de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/12), o vereador Marcos Rutili (UNIÃO) revelou que o deputado federal Lucas Redecker (PSDB-RS) destinará, no próximo ano, R$ 400 mil para a construção de um salão no Parque de Rodeios Jesuíno Rodrigues da Rosa. Conforme o edil, o político gaúcho visitará o evento tradicionalista em 2026 e confirmará o envio do recurso financeiro.
Marcos Rutili ainda disse que precisará debater com o Poder Executivo onde serão investidos os R$ 400 mil indicados pelo deputado federal Danrlei Hinterholz (PSD-RS) por meio de emenda parlamentar.
