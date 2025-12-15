Segunda, 15 de Dezembro de 2025
PL da Dosimetria está na pauta do Senado de quarta-feira

O projeto de lei que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado — também chamado de PL da Dosimetria — pode ir a votação no Sen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/12/2025 às 17h27

O projeto de lei que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado — também chamado de PL da Dosimetria — pode ir a votação no Senado nesta quarta-feira (17): primeiro na Comissão de Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, em seguida, se for aprovado nesse colegiado, no Plenário da Casa.

A proposta ( PL 2.162/2023 ) prevê a alteração de trechos do Código Penal e da Lei de Execução Penal para modificarregras de cumprimento de prisão e reduzir as punições para condenados por crimes contra a democracia, inclusive as do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada. No Senado, o relator da matéria é o senador Esperidião Amin (PP-SC).

A reunião da CCJ deve começar às 9h. Já a sessão deliberativa do Plenário do Senado está marcada para as 14h.

Formação de professores

Também está na pauta do Plenário o substitutivo ao PL 3.824/2023 , projeto de lei que oferece incentivos à formação de professores para a educação básica. Isso será feito, de acordo com a proposta, por meio da criação da Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica - Mais Professores para o Brasil.

Uma das principais medidas do projeto é a oferta de bolsas para alunos do ensino médico, estimulando-os a cursar a licenciatura — para, assim, estarem aptos a dar aulas no ensino básico.

A prioridade seria dada aos candidatos que cursarem graduações em áreas em que há falta de professores, conforme a região.

O projeto original é de autoria do senador Flávio Arns (PSB-PR). A matéria já havia sido aprovada no Senado, mas será analisada novamente pela Casa porque a proposta foi alterada na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada na forma de um substitutivo (texto alternativo).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
 A senadora Mara Gabrilli (que conduziu a audiência pública de forma remota) ressaltou necessidade do equipamento - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
