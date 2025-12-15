Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Macke Consultoria movimenta R$ 2,5 bilhões em 2025

Em 2025, a Macke Consultoria movimentou aproximadamente R$ 2,5 bilhões em recursos para inovação, captados via BNDES, Finep e Lei do Bem. Com 16 an...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/12/2025 às 16h22

Em 2025, a Macke Consultoria estabeleceu um novo recorde em sua trajetória, movimentando aproximadamente R$ 2,5 bilhões em captação de recursos e incentivos fiscais para inovação no Brasil. Este valor representa um crescimento significativo em relação ao ano anterior e reflete a forte demanda por investimentos em tecnologia e desenvolvimento no país. Os financiamentos foram obtidos junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e por meio da Lei do Bem.

Segundo André Maieski, sócio da Macke Consultoria, esse crescimento em relação a 2024 demonstra que as empresas brasileiras estão cada vez mais conscientes da importância de investir em inovação. "Os programas de financiamento do BNDES e Finep continuam sendo ferramentas estratégicas para viabilizar projetos de alto impacto. A consultoria especializada atua como um catalisador, ajudando as empresas a superar a complexidade regulatória e a maximizar o retorno sobre seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento", destaca.

A Macke Consultoria é especializada na estruturação e captação de recursos para o desenvolvimento tecnológico. A empresa desenvolve operações diretas com o BNDES e a Finep, instituições públicas que oferecem linhas de financiamento e subvenções para o desenvolvimento tecnológico. O BNDES apoia projetos de empresas de diferentes portes, fornecendo crédito para expansão, modernização e inovação, enquanto a Finep foca no fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Angelita Nepel, sócia da Macke Consultoria, avalia com otimismo o cenário de 2025. "Vimos uma consolidação ainda maior das políticas de neoindustrialização no Brasil. Isso se reflete não apenas no volume de recursos captados, mas também na qualidade dos projetos. Observamos uma retenção mais forte de talentos altamente qualificados nas empresas, especialmente mestres e doutores que agora têm oportunidades concretas de desenvolver pesquisa aplicada. Esse movimento é fundamental para transformar o Brasil em um polo de inovação genuína", comenta.

Além dos financiamentos, a Macke assessora empresas na utilização dos benefícios fiscais da Lei do Bem. Essa legislação permite que empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento com deduções de impostos (IRPJ e CSLL), promovendo a inovação em diversos setores. Com sede em Curitiba, a consultoria atende empresas de todo o Brasil. Com 16 anos de experiência no mercado, a Macke estruturou em 2025 projetos para empresas de diferentes setores, com destaque para soluções de eficiência energética, novos produtos e inovação em processos industriais.

Rosana Nishi, sócia da Macke Consultoria, ressalta que 2025 foi um ano extraordinário para a empresa. "Estruturamos projetos de P&D de grande complexidade em diversos setores estratégicos, que representam uma parcela significativa de nossas captações. Esses projetos estão alinhados com a Nova Indústria Brasil e com os objetivos de descarbonização e eficiência energética. Vemos que as empresas estão buscando não apenas inovar, mas inovar com propósito e sustentabilidade", afirma.

Brendo Ribas, sócio da Macke Consultoria, complementa que a alocação estratégica dos recursos captados foi fundamental para o sucesso do ano. "Os R$ 2,5 bilhões foram alocados estrategicamente em projetos que geram impacto real na competitividade das empresas e na economia brasileira. Focamos em iniciativas que combinam inovação tecnológica com sustentabilidade, maximizando o retorno sobre investimento enquanto contribuem para objetivos ambientais e sociais. Essa abordagem reforça o papel da consultoria como um agente transformador no ecossistema de inovação do país", conclui.

O crescimento expressivo nas captações em 2025 reflete não apenas o ambiente favorável criado por políticas públicas de incentivo à inovação, mas também a consolidação da Macke Consultoria como um parceiro estratégico para empresas que buscam transformar ideias em soluções concretas e competitivas no mercado global.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 4 horas

SecPower, HDT e Huawei selam acordo para avançar o BESS

A SecPower firmou parceria estratégica com a HDT e a Huawei Digital Power para ampliar soluções de armazenamento de energia no Brasil. A aliança co...
Tecnologia Há 4 horas

Reforma Tributária: flexibilização pode gerar passivo oculto

Consultoria Oficina1 alerta que a tolerância técnica da Receita Federal no início de 2026 pode criar um passivo tributário oculto. Mesmo com a flex...
Tecnologia Há 5 horas

Whato CRM lança automação integrada ao WhatsApp Web

Estudo de 2025 mostra que soluções com IA no WhatsApp Business API reduzem o tempo médio de resposta para 53 segundos e aumentam as conversões em a...
Tecnologia Há 5 horas

Diagnóstico de Maturidade orienta "RH Extraordinário"

Pesquisa da Deloitte aponta que 56% dos líderes de RH dizem que a área não atende às necessidades do negócio. Para apoiar a virada, a InCicle criou...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 6 horas

IA jurídica amplia produção de peças no Brasil

Plataforma JusDinâmico aposta em tecnologia treinada com linguagem especializada para apoiar advogados na elaboração de documentos simples e complexos

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
21° Sensação
1.57 km/h Vento
97% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 50 segundos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural
Executivo Há 15 minutos

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação
Câmara Há 15 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos
Câmara Há 15 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas
Economia Há 15 minutos

Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,04%
Euro
R$ 6,37 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 494,372,41 -4,58%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias