Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
SecPower, HDT e Huawei selam acordo para avançar o BESS

A SecPower firmou parceria estratégica com a HDT e a Huawei Digital Power para ampliar soluções de armazenamento de energia no Brasil. A aliança co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/12/2025 às 16h02

A SecPower anunciou uma parceria estratégica com a HDT e a Huawei Digital Power para ampliar a oferta de soluções de armazenamento de energia no país. A cooperação ocorre em um contexto de mudanças estruturais no setor elétrico, marcado pela ampliação do uso de sistemas de armazenamento de energia.

Com a consolidação do armazenamento como atividade regulada pela Lei nº 15.269/2025 e a adoção do mecanismo competitivo horário, o setor passa a contar com novos instrumentos regulatórios voltados à expansão de projetos de armazenamento e à integração de fontes renováveis.

Segundo informações divulgadas pela empresa, a parceria prevê a integração da atuação local da SecPower com tecnologias desenvolvidas pela Huawei Digital Power, por meio da HDT, com foco na implementação de sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems) no Brasil. A iniciativa busca atender à crescente demanda do mercado por soluções de armazenamento associadas a requisitos técnicos, regulatórios e operacionais.

De acordo com a SecPower, a cooperação também envolve a ampliação de modelos de fornecimento baseados em soluções as-a-service, que combinam tecnologia e estruturação financeira para viabilizar projetos de armazenamento em diferentes aplicações.

A partir da cooperação, a SecPower, fabricante nacional de sistemas de energia especializada em baterias, painéis elétricos e soluções BESS, passa a atuar de forma coordenada com as empresas parceiras para atender às demandas do mercado e acompanhar a evolução do armazenamento de energia no país.

"o armazenamento de energia passa por um momento de expansão no Brasil, impulsionado por avanços regulatórios e pela necessidade de maior flexibilidade do sistema elétrico. A parceria com a HDT e a Huawei Digital Power permite à empresa ampliar sua atuação nesse contexto, reunindo tecnologia e suporte técnico para projetos de armazenamento"

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
