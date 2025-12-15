Diagnóstico de Maturidade orienta "RH Extraordinário"

O RH de muitas empresas ainda enfrenta desafios significativos para se alinhar às estratégias e impulsionar resultados financeiros, segundo uma pesquisa realizada pela Deloitte com mais de 2.000 empresas ao redor do mundo. Os dados mostram que 56% dos líderes de Recursos Humanos afirmam que seus departamentos estão abaixo das necessidades organizacionais e não conseguem gerar os efeitos esperados.

Diante desse panorama, a InCicle desenvolveu uma solução para acelerar a transformação de um departamento reativo para uma gestão de pessoas mais ativa e orientada por dados e métricas: o Diagnóstico de Maturidade. Trata-se de uma ferramenta online e 100% gratuita, que permite, em apenas seis minutos, avaliar o estágio do departamento e criar um plano para torná-lo um "RH Extraordinário", capaz de gerar resultados concretos e positivos para os negócios.

A ferramenta classifica o departamento de RH em quatro níveis de maturidade: Departamento Pessoal, RH Operacional, RH Estratégico e RH Extraordinário. A partir de um questionário simples de 20 perguntas, a empresa recebe um diagnóstico detalhado, que inclui uma análise de performance, um comparativo de desempenho e sugestões práticas para otimizar a gestão de pessoas e a produtividade, a fim de reduzir perdas financeiras causadas por falhas como turnover, absenteísmo e processos inadequados.

"Nosso objetivo é mostrar às empresas como um departamento de recursos humanos bem estruturado pode impactar diretamente os resultados financeiros. O diagnóstico ajuda a identificar as lacunas, a entender a atual situação do RH e a fortalecer o setor, para que ele assuma um papel estratégico alinhado aos objetivos da organização", explica Rafael Giupponi, especialista em gestão de pessoas focada em resultados e CEO da InCicle.

A pesquisa da Deloitte também revela que, enquanto 92% dos CEOs concordam que o RH tem potencial de ser um motor de transformação nos negócios, apenas 10% dos departamentos estão realmente preparados para alcançar essa meta. Esse cenário revela uma desconexão entre o que se espera de um gestor de RH e o que ele realmente entrega, aponta Giupponi.

O especialista explica que o Diagnóstico de Maturidade permite às empresas não apenas medir o impacto atual das ações do departamento, mas também traçar um plano claro para seu avanço. "Embora muitas organizações reconheçam o poder do RH, o departamento ainda é visto como operacional e burocrático. Esse diagnóstico ajuda a perceber onde está o gap entre o RH tradicional e o RH extraordinário, que realmente pode trazer resultados tangíveis para o negócio", afirma.

O especialista aponta como os diferentes níveis de maturidade afetam diretamente os resultados organizacionais. Segundo ele, o Departamento Pessoal é o ponto de partida de qualquer setor de RH, onde o foco está na conformidade legal e na execução de processos. "Esse estágio é fundamental, mas limita o gestor ao papel de executor, sem capacidade de influenciar diretamente as decisões estratégicas da empresa", afirma Giupponi.

Já o RH Operacional se preocupa mais com o cuidado de colaboradores e o gerenciamento das rotinas diárias, mas ainda age de forma reativa, sem uma visão ampla das necessidades organizacionais. "Ele tem um papel importante, mas não é suficiente para gerar resultados transformadores", diz.

No RH Estratégico, os processos começam a ser mais estruturados e as decisões passam a ser baseadas em dados. No entanto, a lacuna na mensuração dos efeitos reais das ações ainda impede que o departamento esteja totalmente alinhado aos objetivos da organização. "Aqui, o RH começa a contribuir para o negócio, mas ainda precisa aprimorar sua capacidade de medir o impacto e alinhar suas ações com a estratégia da organização", explica.

Para Giupponi, o "RH Extraordinário" é o estágio onde o RH se torna um verdadeiro parceiro da organização, contribuindo diretamente para o crescimento e o lucro da empresa. "Neste estágio, o RH está completamente alinhado aos objetivos da empresa, atuando como um catalisador de resultados, capaz de mensurar o impacto de suas ações e de influenciar positivamente o desempenho financeiro da organização."

Além de fornecer uma visão detalhada de onde o departamento da empresa se encontra em termos de maturidade, a ferramenta oferece dados concretos sobre como a falta de uma estratégia bem definida pode estar prejudicando o desempenho financeiro. O Diagnóstico de Maturidade ajuda as empresas a identificar áreas com perdas financeiras significativas, como custos com turnover, absenteísmo e processos de contratação ineficazes.

Giupponi destaca a importância de agir rapidamente para corrigir essas falhas: "Muitas empresas ainda tomam decisões sobre o RH com base em suposições, sem dados que comprovem os efeitos reais das ações. Nossa nova ferramenta oferece uma base sólida de dados para a tomada de decisões e a implementação de melhorias rápidas e com mais eficácia", afirma.