Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criação de fundos da Justiça Federal, MPU e Defensoria está na pauta desta terça

O Plenário do Senado tem sessão deliberativa marcada para esta terça-feira (16), a partir das 14h, com projetos que tratam da criação e estruturaçã...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/12/2025 às 12h54
Criação de fundos da Justiça Federal, MPU e Defensoria está na pauta desta terça
Ordem do dia, com início às 16h, também tem projetos que ratificam acordos internacionais - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Plenário do Senado tem sessão deliberativa marcada para esta terça-feira (16), a partir das 14h, com projetos que tratam da criação e estruturação de fundos ligados ao sistema de Justiça e da confirmação de acordos internacionais nas áreas jurídica e militar.

Justiça Federal

De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Projeto de Lei (PL) 429/2024 atualiza as regras de custas judiciais na Justiça Federal e no STJ e cria o Fundo Especial da Justiça Federal (Fejufe) e o Fundo Especial do Superior Tribunal de Justiça (Festj), voltados ao financiamento da modernização dessas instituições.

No Senado, a proposta foi analisada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sob relatoria do senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Ministério Público

O PL 1.872/2025 cria o Fundo de Fortalecimento da Cidadania e Aperfeiçoamento do Ministério Público da União (FMPU), com o objetivo de apoiar a atuação institucional do MPU e ações voltadas à defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais.

A proposta é de iniciativa do Ministério Público da União e chegou ao Senado após aprovação na Câmara dos Deputados.

Defensoria Pública

De autoria da Defensoria Pública da União (DPU), o PL 1.881/2025 cria o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, Promoção dos Direitos Fundamentais e Estruturação da Defensoria Pública da União, com recursos destinados à melhoria da estrutura, dos serviços e da atuação institucional da DPU.

Cooperação penal com Austrália

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 332/2025 aprova o texto do Tratado entre o Brasil e a Austrália sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, assinado em 2014. O acordo estabelece regras para cooperação em investigações criminais, como troca de informações, produção de provas e medidas judiciais.

No Senado, a matéria foi analisada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE), com relatoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Acordo militar com Benin

O PDL 270/2024 aprova o conteúdo do Acordo de Cooperação entre o Brasil e o Benin em Matéria Militar, firmado em 2023, que prevê intercâmbio, capacitação e cooperação bilateral na área de defesa.

O texto recebeu parecer favorável na Comissão de Relações Exteriores, sob relatoria do senador Esperidião Amin (PP-SC).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A senadora Mara Gabrilli (que conduziu a audiência pública de forma remota) ressaltou necessidade do equipamento - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Debate pede inclusão no SUS de válvula que pode evitar perda de visão

Parlamentares, médicos e pacientes cobraram nesta segunda-feira (15) a inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS) de novas tecnologias para o tratame...

 Os senadores Izalci e Damares Alves (ambos ao centro) com convidados da sessão pelo Dia da Bíblia - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Sessão especial destaca relevância da Bíblia na fé, cultura e direitos humanos

O Senado celebrou em Plenário, nesta segunda-feira (15), o Dia da Bíblia. A data é comemorada anualmente no segundo domingo do mês de dezembro, seg...

 Carlos Viana em reunião da CPMI: para senador, retirada de documentos da comissão prejudica investigações - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CPMI do INSS: Viana contesta decisão do STF sobre documentos ligados ao Master

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), divulgou nota oficial em que critica decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo ...

 credito=
Senado Federal Há 1 dia

Presidente do Congresso lamenta ataque a judeus na Austrália

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, lamentou em nota oficial neste domingo (14) o atentado ocorrido na praia de Bondi,...

 - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 dias

Girão diz que deputado Van Hatten sofre perseguição política por criticar poderosos

Em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (12), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou que o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) ...

Tenente Portela, RS
28°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 28°
30° Sensação
1.55 km/h Vento
68% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Piracema Há 25 minutos

Brigada Militar intensifica fiscalização da Operação Piracema 2025/2026
Tecnologia Há 35 minutos

Whato CRM lança automação integrada ao WhatsApp Web
Assistência social Há 38 minutos

Derrubadas garante R$ 100 mil para compra de equipamentos na Assistência Social
Tecnologia Há 54 minutos

Diagnóstico de Maturidade orienta "RH Extraordinário"
Câmara Há 54 minutos

Comissão debate resultados da COP30 para o bioma caatinga

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 +0,00%
Euro
R$ 0,00 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 0,00 +0,00%
Ibovespa
0,00 pts 1.0529%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias