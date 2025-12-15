Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corinthians e Vasco avançam nos pênaltis e decidem a Copa do Brasil

Hugo Souza e Léo Jardim defendem duas cobranças cada e brilham

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/12/2025 às 07h06

Os finalistas da Copa do Brasil de 2025 foram conhecidos neste domingo (14). O título e a premiação de R$ 77 milhões destinada ao campeão serão disputados por Corinthians e Vasco, que levaram a melhor sobre Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, com o brilho de seus goleiros em disputas de pênaltis.

As partidas de ida e volta da final serão na quarta-feira (17) e no domingo que vem (21). O primeiro duelo está marcado para a Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), enquanto o jogo que encerra a temporada do futebol masculino brasileiro em 2025 será no Maracanã, às 16h. Os compromissos terão transmissão ao vivo da Rádio Nacional .

Hugo Souza decide contra mineiros

O primeiro a se classificar foi o Corinthians, que superou o Cruzeiro nos pênaltis por 5 a 4 na Neo Química Arena, após ser derrotado por 2 a 1 no tempo normal - na última quarta-feira (10), os paulistas ganharam por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte . O Timão acumula três títulos, o último em 2009, e chega à oitava final de Copa do Brasil. A mais recente foi em 2022, quando caiu para o Flamengo.

O Alvinegro segue com chances de ir à Libertadores em 2026, o que é possível somente em caso de título . Caso contrário, como ficou em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, o time paulista terá que se contentar com a Copa Sul-Americana. A Raposa, terceira colocada no Brasileirão, já está garantida na fase de grupos do maior torneio interclubes da América do Sul.

Precisando reverter a desvantagem do primeiro jogo, o Cruzeiro tomou a iniciativa do primeiro tempo e teve duas boas oportunidades com Luis Sinistierra. Aos oito minutos, o colombiano avançou pela direita e chutou cruzado. Aos 16, o atacante pegou a sobra de uma grande defesa do goleiro Hugo Souza em voleio do meia Matheus Pereira, mas foi travado pelo zagueiro Gustavo Henrique na pequena área.

Sinistierra, porém, sentiu dores e teve de ser substituído - o jogador tem convivido com lesões musculares recorrentes na coxa. Aos 30 minutos, o colombiano deu lugar a Keny Arroyo. E foi o equatoriano quem balançou as redes. Com nove minutos em campo, o atacante recebeu cruzamento do meia Christian pela direita e se antecipou ao lateral Matheuzinho para marcar de cabeça.

O próprio Arroyo ampliou aos quatro minutos do segundo tempo, aproveitando passe do atacante Kaio Jorge, que avançou com liberdade pela direita e o deixou na cara de Hugo Souza. O lance, inicialmente, foi anulado por impedimento, mas o árbitro de vídeo entrou em cena e viu a posição legal do equatoriano, validando o segundo gol cruzeirense.

Aos nove, porém, o Corinthians descontou e igualou novamente o placar agregado do confronto. Após falta cobrada pelo meia Rodrigo Garro da intermediária, o zagueiro André Ramalho cabeceou, o goleiro Cássio não afastou bem e o lateral Matheus Bidu completou para as redes. O Timão intensificou a pressão e acertou duas vezes a trave, quase em sequência, com Matheus Bidu e o volante Breno Bidon, mas o placar não se alterou mais.

A decisão foi para os pênaltis. Acostumado a brilhar na Neo Química Arena pelo Corinthians, Cássio desta vez frustrou a torcida da casa ao salvar o chute de Yuri Alberto e deixar o Cruzeiro em vantagem. O também atacante Gabriel Barbosa teve chance de garantir a classificação celeste, mas bateu mal e Hugo Souza defendeu. O arqueiro do Timão cresceu, também, ao pegar o chute do volante Walace. Coube a Breno Bidon marcar o gol da vitória alvinegra.

Léo Jardim segura Vegetti e Canobbio

No duelo seguinte, o Vasco se garantiu na final ao vencer o Fluminense nos pênaltis, por 4 a 3, após derrota por 1 a 0 no tempo normal. O Cruzmaltino tinha levado a melhor no jogo de ida por 2 a 1, quinta-feira passada (11), também no Rio de Janeiro, e chega à decisão pela terceira vez. A última foi há 14 anos, quando conquistou o único título de Copa do Brasil de sua história.

A classificação mantém vivo o sonho vascaíno de chegar à Libertadores, depois do 14º lugar no Brasileirão. Se for vice, o Gigante da Colina disputará mesmo a Sul-Americana. O Tricolor, quinto colocado na Série A, está assegurado na fase de grupos do principal torneio do continente.

Mesmo em vantagem no placar agregado, o Vasco começou melhor e obrigou Fábio a trabalhar em chutes perigosos dos atacantes Rayan e Andrés Gómez. Este último, aos 12 minutos, buscou o ângulo em arremate da entrada da área pela esquerda, mas o goleiro salvou com a ponta dos dedos.

A boa marcação cruzmaltina foi traída por um gol contra aos 35. Após cruzamento rasteiro de Agustín Canobbio pela direita, o também atacante Everaldo concluiu na trave. A bola foi para o lado e o lateral Paulo Henrique, ao tentar afastar, mandou para as próprias redes, colocando o Fluminense à frente. Nos acréscimos, Fábio garantiu a ida tricolor em vantagem ao vestiário com bela defesa em falta cobrada por Rayan.

Na segunda etapa, o goleiro do Flu brilhou novamente aos oito minutos, salvando uma cabeçada de Rayan no cantinho direito, após cruzamento do lateral Puma Rodríguez. O duelo transcorreu muito faltoso, com nove cartões amarelos, média de um a cada dez minutos. A rede acabou não balançando mais e, assim como em São Paulo, a classificação foi decidida nos pênaltis.

Fábio começou bem a disputa, defendendo a batida de Pablo Vegetti. Na segunda rodada de cobranças, Léo Jardim pegou a batida do também atacante John Kennedy. Mas foi o goleiro vascaíno quem brilhou novamente, salvando, com o pé, o quinto chute tricolor, de Canobbio. Puma Rodríguez converteu a penalidade derradeira e decretou a classificação cruzmaltina.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 18 horas

Osasco garante lugar no pódio do Mundial de Clubes feminino de vôlei

Paulistas vencem duelo brasileiro com Praia Clube e ficam no 3º lugar
Esportes Há 21 horas

Flamengo busca reabilitação após derrota na Champions do basquete

Atual campeão, Rubro-Negro enfrenta Obras Sanitarias, da Argentina
Esportes Há 22 horas

Palmeiras segura Corinthians e conquista o tetra do Paulista Feminino

Timão vence, mas não reverte vantagem alviverde no placar agregado
Esportes Há 24 horas

Primeira edição da Copa das Campeãs terá final no estádio do Arsenal

Torneio interclubes feminino é inédito e terá presença do Corinthians
Esportes Há 1 dia

Goleadas e penalidades definem semifinalistas da Copinha Feminina

Dono da melhor campanha, Inter pega Flamengo e Santos encara Grêmio

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 28°
29° Sensação
3.23 km/h Vento
69% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Brasil e América Latina avançam como polo de megaprojetos
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova proibição de usucapião por marido agressor quando mulher fugir de violência
Trânsito Há 14 minutos

Veículo sai da pista e capota na RSC-472 em Ivagaci, Boa Vista do Buricá
Receita Estadual Há 19 minutos

Governo do Estado estabelece obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para produtores rurais a partir de 5 de janeiro
violência Há 37 minutos

Homem é preso após ameaçar mulheres com relho de aço

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,64%
Euro
R$ 6,33 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,593,47 -0,77%
Ibovespa
161,878,20 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias