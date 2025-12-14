Domingo, 14 de Dezembro de 2025
Palmeiras segura Corinthians e conquista o tetra do Paulista Feminino

Timão vence, mas não reverte vantagem alviverde no placar agregado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/12/2025 às 13h21

O Palmeiras é tetracampeão paulista feminino. Neste domingo (14), as palestrinas perderam do Corinthians por 1 a 0, no Canindé, em São Paulo, mas se beneficiaram da goleada por 5 a 1 aplicada no jogo de ida, há uma semana, na Arena Barueri, ficando à frente no placar agregado.

Campeão pela primeira vez em 2001, o Palmeiras conquistou seu terceiro título paulista desde a retomada da modalidade no clube, seis anos atrás. Com quatro troféus, as alviverdes se igualaram a Santos, Juventus e ao próprio Corinthians como maiores vencedoras do principal torneio estadual feminino do país.

O título coroa a temporada mais vitoriosa do futebol feminino palestrino desde 2019. Foram três títulos no ano. Além do Paulistão, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em cima da Ferroviária e a Brasil Ladies Cup sobre o Grêmio - coincidentemente, também no Canindé.

A partida marcou, também, a despedida de Amanda Gutierres. A atacante teve 80% de seus direitos econômicos negociados pelo Palmeiras com o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões). A quinta venda mais cara do futebol feminino mundial e a maior do Brasil. A centroavante se tornou, em 2025, a principal goleadora alviverde, com 74 gols em 102 jogos.

Precisando de uma grande virada no confronto, o Corinthians se lançou todo ao ataque no primeiro tempo, mas foi impreciso nos passes (menos de 70% de acerto) e nas finalizações. A melhor chance foi nos acréscimos, quando a volante Duda Sampaio recebeu no meio da área e rolou para a atacante Vic Albuquerque bater na saída da goleira Kate Tapia. A bola, vagarosamente, parou na trave direita.

No segundo tempo, aos cinco minutos, após cruzamento pela esquerda, Tapia deixou a bola escapar nos pés de Gabi Zanotti, que foi derrubada pela zagueira Pati Maldaner. A própria meia cobrou e colocou as Brabas na frente. Mas a reação corintiana parou aí.

O técnico Lucas Piccinato encheu o time alvinegro de atacantes, mas sem conseguir assustar o Palmeiras, armado pela técnica Rosana Augusto para ser perigoso nos contra-ataques. Em um deles, aos 42 minutos, a atacante Greicy Landazury cruzou da direita e a volante Joselyn Espilanes, de voleio, mandou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Não fez falta. A festa no Canindé foi palestrina.

Decisões

Ainda neste domingo, outros dois campeões estaduais serão conhecidos. Às 15h (horário de Brasília), o Coritiba recebe o Toledo no Estádio Francisco Muraro, em Curitiba, na final do Campeonato Paranaense Feminino.

O Coxa venceu a partida de ida, há uma semana, por 2 a 0 no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo (PR), e agora pode perder por um gol de diferença que fica com a taça inédita, após dois vices consecutivos. O clube do interior - que revelou a atacante Jhonson, do Corinthians e da seleção brasileira - também almeja sua primeira conquista, depois de ficar cinco vezes na segunda colocação.

O campeão se classifica à próxima edição da Série A3 (terceira divisão) do Campeonato Brasileiro. Ambos os finalistas estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem.

Mais tarde, às 15h30, começa a final do Maranhense Feminino, entre Iape e Sampaio Corrêa, no Castelão. Por conta da melhor campanha, o Iape, atual tricampeão, tem a vantagem do empate para ficar com o título e se igualar a Internacional e Viana como maior vencedor do Estadual.

Ao Sampaio, somente o triunfo interessa para ficar com a taça após oito anos. O ganhador leva vaga no Brasileirão A3 e na Copa do Brasil da próxima temporada.

Campeões

No sábado (13), teve festa nos Estaduais femininos do Rio Grande do Norte e de Rondônia. No potiguar, o União de Natal conquistou o pentacampeonato ao vencer o Potyguar Seridoense por 3 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A goleira Miriam defendeu duas cobranças e foi o destaque da equipe da capital, que sediou a partida no Estádio Juvenal Lamartine.

No rondoniense, a taça ficou com a Desportiva Itapuense, que venceu o Brazuca por 3 a 0 no Centro de Desenvolvimento de Futebol Heitor Costa, em Porto Velho. A lateral Vivi, a atacante Caren e a meia Monique marcaram os gols da equipe de Itapuã do Oeste (RO). Tanto União como Itapuense se garantiram no Brasileirão A3 e na Copa do Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
