Investimento que ultrapassa R$ 10 milhões garante a maior obra rodoviária da história de Coronel Bicaco

Data da inauguração ainda será anunciada

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM Coronel Bicaco
14/12/2025 às 12h42 Atualizada em 14/12/2025 às 12h47
Investimento que ultrapassa R$ 10 milhões garante a maior obra rodoviária da história de Coronel Bicaco
Trecho de 8,6 quilômetros conecta a BR-468 e a comunidade de Campo Santo (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

A empresa responsável finalizou, na sexta-feira (5/12), a pintura das faixas central e laterais na última parte da estrada que liga a comunidade de Campo Santo à BR-468. A pavimentação asfáltica foi concluída recentemente. Resta ainda a instalação das placas verticais de sinalização.

A ordem de início dos serviços foi assinada em abril de 2023. Entretanto, os trabalhos começaram alguns meses depois. A construção do primeiro quilômetro de asfalto – a partir do entroncamento com a rodovia federal – ocorreu através do programa Pavimenta do Governo do Estado, com investimento de R$ 628.013,27 em recursos estaduais e contrapartida do Município de R$ 562.075,33.

Enfatiza-se que para concluir os 8,66 quilômetros foi realizada uma operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) no valor de R$ 7.500.000,00, e mais o aporte de recursos próprios do Município.

A finalização da referida obra traz novas perspectivas de desenvolvimento e de aumento da qualidade de vida para moradores de Campo Santo e das localidades vizinhas de Reassentamento e Paineira. Essa região de Coronel Bicaco é predominantemente agrícola, responsável por grande parcela da produção de grãos. A melhoria da infraestrutura viária já gera os primeiros reflexos positivos e contundentes, destacando-se os altos investimentos na suinocultura e na atividade leiteira.

O vice-prefeito Paulo Hermel lembrou a época em que era vereador e da chegada do projeto de lei que tratava da operação de crédito no BRDE. O texto foi aprovado em dezembro de 2020. — Esse asfalto vem trazer o progresso para Campo Santo, Reassentamento e Paineira. Essa região é produtiva, tem empresas e havia necessidade de fazer um investimento desta envergadura — enfatizou. — Sempre apoiamos e priorizamos os interesses e as vontades das comunidades — acrescentou.

Paulo Hermel também frisou que a pavimentação dos 8,66 quilômetros é a maior obra rodoviária da história de Coronel Bicaco. Ele destacou a previsão de durabilidade do trecho e a importância de continuar investindo e qualificando a infraestrutura das localidades do interior.

O prefeito Arleu Valadar Machado afirmou que o término do asfalto até Campo Santo era uma prioridade desde o início da atual gestão. — É uma obra que vai contribuir para o desenvolvimento daquela região e do restante do Município. É uma satisfação concluir essa obra em nosso governo — ressaltou.

O chefe do Poder Executivo agradeceu, de maneira especial, os agricultores que permitiram a utilização das áreas das lavouras para desviar o trânsito de veículos durante a execução do asfaltamento. — Cada um contribuiu para a conclusão dessa pavimentação — completou.

No que se refere à segunda etapa da obra, que é resultado da operação de crédito no BRDE e aporte do Município, foram pagos, até o momento, R$ 8.481.103,68, sendo R$ 7.500.000,00 do financiamento bancário e R$ 981.103,68 de contrapartida com rendimentos e recursos livres. Até dezembro do ano passado, o montante liquidado era de R$ 3.661.717,89, e o valor pago em 2025 é de R$ 4.819.385,79. O custo total da obra alcançará R$ 10.729.379,67, dos quais R$ 628.013,27 são pertinentes ao programa Pavimenta, R$ 7.500.000,00 da operação de crédito com o BRDE e R$ 2.601.366,40 de contrapartida com recursos do Município.

Durante evento no Palácio Piratini, o prefeito Arleu Valadar Machado entregou pessoalmente o convite da inauguração da pavimentação ao governador. No momento, Administração Municipal e Governo do Estado buscam sincronizar uma data dentro deste mês para que Eduardo Leite e outras autoridades estaduais participem da solenidade na comunidade de Campo Santo.

 

