Coronel Bicaco: Legislativo aprova texto que destina recursos para pagamento do 13º salário dos funcionários do hospital

No momento, 28 profissionais trabalham na AHSAP

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
13/12/2025 às 11h54
Coronel Bicaco: Legislativo aprova texto que destina recursos para pagamento do 13º salário dos funcionários do hospital
Texto aprovado por unanimidade em sessão ordinária determina a transferência de R$ 80 mil (Foto: Diones Roberto Becker)

A matéria que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), para pagamento do 13º salário dos funcionários, foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (8/12).

O Projeto de Lei nº 086/2025 determina a transferência de R$ 80 mil. No momento, 28 profissionais trabalham no Hospital Santo Antônio Pádua, em Coronel Bicaco.

A AHSAP está sob intervenção administrativa desde março de 2018, quando o Município requisitou bens e serviços. Atualmente, vigora o decreto nº 07/2025. A medida excepcional visa proteger o direito à saúde e garantir a continuidade das atividades.

 

