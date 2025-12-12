Eventos de administração ampliam o conhecimento da sociedade

Segundo o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, as transformações no mercado de trabalho, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela economia, demografia e transição verde, deverão gerar 170 milhões de novas funções até 2030, enquanto 92 milhões de posições deixarão de existir. Esse saldo positivo de 78 milhões de empregos remodelará setores e profissões em todo o mundo.

Atento às novas tendências e à necessidade de aprendizado contínuo para suprir essas novas demandas, o Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), órgão responsável pela fiscalização e registro dos profissionais da área, mantém, já há alguns anos, um programa de eventos gratuitos voltado aos seus registrados, mas também acessível a toda a sociedade.

Em 2025, o Conselho promoveu 32 eventos online, transmitidos pelo seu canal no YouTube, nos quais participaram especialistas de diferentes setores da administração. Desse total, 26 tiveram o formato de webinar e foram realizados pelos Grupos de Excelência do CRA-SP, que reúnem profissionais voluntários, tanto da área da administração como também de outras profissões, que debatem e produzem conteúdos sobre diversos temas.

Entre as temáticas abordadas, constaram pautas atuais, como ESG, inteligência artificial, transformação digital, gestão da inovação, mercado financeiro e liderança, por exemplo. A seleção destes temas vem ao encontro de outro dado divulgado pelo relatório do Fórum Econômico Mundial, que apontou que 40% das habilidades exigidas no trabalho deverão mudar.

Segundo o estudo, além da alta demanda por competências tecnológicas em IA, big data e segurança cibernética, as soft skills como resiliência, criatividade, flexibilidade e pensamento analítico continuarão valorizadas. Neste contexto, o relatório projeta, ainda, que 59% dos profissionais precisarão se requalificar ou aprimorar suas habilidades até o fim da década.

“Os nossos webinars alcançaram um grande público ao longo do ano, registrando quase 20 mil visualizações ao vivo e atraindo mais de 18 mil novos inscritos em nosso canal. Esses números refletem a importância dos conteúdos abordados nos eventos e a adesão dos profissionais e estudantes de Administração, que veem em eventos como esses a oportunidade de impulsionar o conhecimento e entender melhor as atuais demandas do mercado”, comenta o presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker.

Além dos webinars, Whitaker conta que o Conselho também promoveu cinco jornadas e/ou eventos especiais, além do seu tradicional Encontro do Conhecimento em Administração (ENCOAD), que neste ano chegou à sua 16ª edição e celebrou os 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil. Em seus dois dias de programação, o evento apresentou painéis, palestras e entrevistas com especialistas, líderes empresariais e gestores públicos, que abordaram temas estratégicos para o presente e o futuro da Administração e de seus profissionais.

Novidades para 2026

Para o próximo ano, a expectativa do Conselho é de uma agenda ainda mais diversificada, com eventos online e, também, presenciais. “Uma novidade na programação do canal do CRA-SP para o próximo ano é o 'Mesacast', um podcast que reúne participantes para discutir temas variados, em um bate-papo informal e descontraído. Essa abordagem visa facilitar a compreensão e o engajamento com os assuntos tratados, ao mesmo tempo em que promove a troca de ideias entre profissionais e especialistas. Além disso, temos a previsão de realizar eventos presenciais em nossa sede e em algumas cidades do estado, visando maior aproximação com os profissionais sediados fora da capital paulista”, conta o presidente do Conselho.

A agenda de eventos de 2026 do Conselho pode ser acessada a partir do ano que vem no site ou nas redes sociais do CRA-SP. Para rever as produções já realizadas e transmitidas pelo canal do YouTube, basta acessar a playlist de eventos online.