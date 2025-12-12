InfinitePay lança CDB com investimento a partir de R$ 1,00

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros para micro e pequenos empreendedores da CloudWalk, lança o CDB InfinitePay no aplicativo, permitindo que pessoas invistam a partir de R$ 1,24 horas por dia (inclusive aos finais de semana), com rentabilidade de 106% do CDI e proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A funcionalidade já está disponível para toda a base de 6 milhões de empreendedores que usam a InfinitePay e também para novos clientes, sem qualquer condição adicional ou requisito de comportamento.

Uma calculadora informa a expectativa de rendimento dentro do período contratado com base na taxa do CDI.

Além disso, mesmo quem não usa o app da InfinitePay para vender pode baixar gratuitamente e criar uma conta para ter acesso ao CDB e também usar o JIM, assistente de IA, que oferece funcionalidades como fazer pagamentos e Pix, criar conteúdos e imagens para redes sociais e sugerir receitas.

O produto foi desenvolvido para quem busca flexibilidade, segurança e boa rentabilidade. Em agosto deste ano, a Fitch Ratings concedeu o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra)’, com perspectiva positiva, para a CloudWalk, dona da InfinitePay. O prazo do CDB pode ser customizado pelo cliente, com resgate automático no prazo definido e experiência integrada ao app da InfinitePay. "A ideia é que o ato de investir seja tão natural para o empreendedor quanto é hoje receber ou fazer um Pix", afirma Lucas Martinelli, diretor da CloudWalk Financeira.

Raio-X do CDB InfinitePay

Aporte mínimo de R$ 1.

106% do CDI.

Cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e Rating ‘AA-(bra)’, com perspectiva positiva, da Fitch Ratings.

O prazo do CDB pode ser customizado pelo cliente, com resgate automático.

Isento de taxa de custódia ou DTVM.

Uma calculadora informa a expectativa de rendimento líquido dentro do período contratado com base na taxa do CDI.

O "efeito de rede" para quem investe no CDB

A estreia do CDB no app da InfinitePay marca a expansão da estratégia da companhia de criar um sistema financeiro em que o sucesso de um empreendedor fortalece outros empreendedores. O dinheiro aplicado no CDB financia diretamente a operação que apoia micro e pequenos negócios — um mecanismo de "efeito de rede", em que quem investe impulsiona o empreendedor, o empreendedor cresce e retorna o valor para quem investiu.

Martinelli explica que essa lógica já se comprovou na prática ainda durante a fase de testes com um grupo limitado de clientes. Um dono de mercado, por exemplo, investiu no CDB pelo app da InfinitePay. Esses recursos serviram como funding para um empréstimo de capital de giro que uma empresa de próteses dentárias contratou no dia seguinte. Dias depois, a empresa de próteses utilizou o crédito para comprar insumos justamente no mercado do empreendedor que havia investido no CDB.