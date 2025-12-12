Estúdio atua na orquestração do trabalho entre humanos e Inteligência Artificial

Com a rápida adoção da inteligência artificial nas empresas, o desafio agora é trazer o melhor retorno para os investimentos em tecnologia, segundo estudo produzido pela consultoria EY. A umzeroum, nova empresa do ecossistema Ekantika, nasce para atuar como um AI Service Studio, especializado em projetar e operar serviços AI-driven dentro de grandes organizações.

“Hoje, as companhias acumulam múltiplas ferramentas de IA que não se conectam à estratégia ou ao fluxo de trabalho. A umzeroum surge para dar sentido a esse ecossistema, orquestrando tecnologia, pessoas e processos de forma coordenada”, explica Nicolau Camargo, cofundador da empresa, ao lado de Fabiano Leoni.

No caso de operações com centenas de atendentes, a umzeroum atua na automatização de fluxos de trabalho por agentes de IA, que aprendem com dados reais sempre em sinergia com humanos em operações híbridas. “Essa combinação reduz o tamanho das equipes necessárias, sem perder qualidade: a IA assume o volume e a rotina, enquanto as pessoas concentram-se nas decisões que exigem contexto, empatia e julgamento. O impacto é duplo: custos menores e uma experiência incomparavelmente mais personalizada”, completa Camargo.

A proposta da umzeroum é transformar a eficiência em algo inteligente, vivo e mensurável. Seu modelo, batizado de AI Smart Efficiency, integra três disciplinas que historicamente operam separadas: gestão de grandes operações, design de serviços e inteligência artificial.

Segundo Camargo, “essa união permite identificar os padrões de decisão dos melhores agentes, redesenhar fluxos críticos e aplicar IA aonde ela realmente gera impacto, criando consistência de performance em escala e eliminando gargalos invisíveis”.

O fundador da umzeroum ressalta: “Usamos a IA como catalisador para simplificar operações e elevar a experiência de clientes e colaboradores”.

Experiência em grandes operações

Com passagens por grandes empresas, os fundadores da umzeroum reúnem experiência em operações que somam dezenas de milhares de agentes de atendimento. “O que aprendemos em campo é que a eficiência não nasce da tecnologia isolada, mas da integração entre humanos, fluxos e sistemas. O que fazemos é desenhar essa integração e transformar IA em consistência operacional”, pondera Fabiano Leoni.

“A empresa atua na orquestração de operações — combinando visão estratégica, execução prática e design orientado por dados, buscando sempre o Gold Standard (padrão ouro) como referência”, adiciona. “Mais do que entregar projetos, a umzeroum se posiciona como um sistema vivo, que acompanha a operação e evolui com ela”, ressalta e conclui: “Nossa missão é clara: transformar hype em resultado. A IA começa onde o workflow faz sentido e é nesse ponto que a umzeroum atua”.

Sobre a Ekantika

A umzeroum é parte do ecossistema Ekantika, uma house of business solutions formada por sete empresas integradas e dedicadas a acelerar a transformação de grandes organizações. Com mais de 450 projetos realizados em diferentes segmentos de mercado, o grupo reúne soluções de ponta em estratégia, tecnologia e experiência do cliente.