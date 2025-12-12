Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Campos do Jordão sedia etapa internacional de freestyle

Evento reúne atletas brasileiros e estrangeiros e marca a última apresentação anual do circuito, com transmissão ao vivo para todo o país.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/12/2025 às 17h03
Campos do Jordão sediará, pela primeira vez, uma etapa internacional de freestyle motocross, marcada para ocorrer no tradicional Tênis Clube da cidade. A apresentação integra o encerramento da temporada nacional de 2025 da modalidade e reúne pilotos brasileiros e estrangeiros reconhecidos no cenário esportivo. A realização insere o município da Serra da Mantiqueira no calendário do freestyle motocross, modalidade que tem ampliado visibilidade no país.

Entre os atletas confirmados estão nomes como o tricampeão do X-Games, Taka Higashino, e o canadense Billy Kohut. O evento também contará com pilotos brasileiros de diferentes gerações, como Fred Kyrillos, Marcelo Simões e Jeff Campacci, além de outros competidores já conhecidos no circuito nacional. A participação desse conjunto de atletas indica a relevância alcançada pela modalidade no calendário brasileiro.

Assim como já ocorre em outros eventos esportivos, a transmissão será realizada por meio de plataforma digital Arena Live Brasil, permitindo o acompanhamento remoto das apresentações. Os ingressos para o público presencial já estão esgotados. "A realização da etapa em Campos do Jordão representa o crescimento da modalidade e a ampliação do calendário nacional, reunindo atletas com diferentes trajetórias em um mesmo ambiente técnico", afirmou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

A apresentação principal está marcada para o sábado, com abertura dos portões às 18h. Após sessão de autógrafos programada, os pilotos iniciam suas preparações e performances técnicas às 20h, com encerramento previsto para 21h20. A estrutura disponibilizada busca garantir condições adequadas de segurança e operação para a realização das manobras, seguindo padrões adotados em eventos da modalidade. A etapa de Campos do Jordão representa o fechamento da temporada anual do freestyle motocross no Brasil e reforça o interesse crescente do público pela prática esportiva, que tem registrado, nos últimos anos, ampliação de circuitos, transmissões e participação de atletas internacionais.

O Arena Freestyle Internacional conta com o patrocínio do Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo, Monster, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Bieffe; apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
