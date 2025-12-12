Zumbi dos Palmares firma parceria com a Galileu e leva IA à saúde dos alunos

Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/12/2025 às 16h49
A Universidade Zumbi dos Palmares firmou uma parceria com a Galileu Saúde, empresa brasileira focada em tecnologia de saúde digital baseada em inteligência artificial (IA). O acordo tem como foco o desenvolvimento de soluções preditivas e proativas voltadas à melhoria da saúde da população negra, reforçando o compromisso da instituição com a redução de desigualdades históricas no acesso aos cuidados de saúde.

A primeira fase da iniciativa prevê a disponibilização gratuita do aplicativo Galileu para aproximadamente 1.500 alunos e colaboradores da Universidade Zumbi dos Palmares. A ferramenta reúne informações do histórico médico dos usuários — como doenças preexistentes, fatores hereditários e indicadores atuais — e utiliza tecnologia de fotopletismografia remota para gerar análises rápidas de pressão arterial, frequência cardíaca e idade aparente da pele.

A solução, que combina redes neurais a protocolos científicos validados, já é utilizada por mais de 1,2 milhão de pessoas no Brasil e no exterior.

A parceria também inaugura uma pesquisa destinada a ampliar a acurácia da tecnologia em peles negras retintas. Ao longo de 12 meses, os dados coletados — mediante consentimento explícito dos participantes — serão tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A LGPD é a legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais e estabelece regras de privacidade, segurança, finalidade e transparência para qualquer operação que envolva coleta, armazenamento e processamento dessas informações. O estudo permitirá identificar padrões de saúde, contribuir para calibração do algoritmo e aprimorar sua precisão em diferentes tonalidades de pele.

Para o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, a iniciativa representa um avanço importante no enfrentamento das desigualdades em saúde: “Ainda existem lacunas significativas na assistência e na prevenção voltadas à população negra. Ao unir tecnologia, ciência e inclusão, a Universidade dá um passo histórico para gerar dados qualificados e apoiar o desenvolvimento de soluções mais precisas e alinhadas às realidades da comunidade negra”.

O vice-presidente da Galileu Saúde, Luiz Gozzi, ressalta que a tecnologia foi concebida para fortalecer práticas de saúde preventiva e ampliar o acesso a ferramentas digitais inovadoras. Como parte da contrapartida, a Universidade Zumbi dos Palmares colocará à disposição sua estrutura e equipe técnica para realizar medições analógicas complementares e acompanhar presencialmente as coletas previstas no estudo.

Com a nova parceria, a instituição de ensino reafirma seu compromisso na integração entre ciência, inovação e equidade racial, contribuindo para o avanço de pesquisas e tecnologias voltadas ao cuidado integral da população negra.

